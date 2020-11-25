Карлос Тевес задумывается о завершении карьеры
Футболист может работать в структуре Бока Хуниорс
Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес близок к завершению карьеры. Как сообщает El Destape, 36-летний аргентинец покинет команду после завершения розыгрыша Кубка Либертадорес в начале 2021 года.
Отмечается, что после ухода из футбола Тевес пойдет в политику и будет работать в команде бывшего президента страны Маурисио Макри.
При этом другие аргентинские источники отмечают, что работа с Макри больше будет связана с футболом, нежели с политикой. Бывший глава государства, занимавший пост с 2015 по 2019 год, может побороться за должность президента "Бока Хуниорс", и наличие в его штабе Тевеса, пойдет на пользу в этой борьбе.
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