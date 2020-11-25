В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны

В возрасте 60-ти лет сегодня скончался Диего Марадона. Это большая утрата для всей Аргентины.

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По данным зарубежных СМИ, в стране объявлен трехдневный траур из-за ушедшей легенды. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

В составе сборной Аргентины Марадона провел 91 матч и забил 34 гола. Вместе с командой побеждал на чемпионате мира в 1986-м году, а через четыре года выходил в финал.

В начале ХХІ века аргентинская федереация футбола хотела закрепить за Диего 10-й номер в сборной, но не удалось договориться с ФИФА.