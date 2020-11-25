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В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны

Южная Америка
(5 голосов)

Диего очень много значил для своей страны

В Аргентине объявлен трехдневный траур из-за смерти Марадоны
UA-Футбол
Новина українською

В возрасте 60-ти лет сегодня скончался Диего Марадона. Это большая утрата для всей Аргентины.

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По данным зарубежных СМИ, в стране объявлен трехдневный траур из-за ушедшей легенды. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

В составе сборной Аргентины Марадона провел 91 матч и забил 34 гола. Вместе с командой побеждал на чемпионате мира в 1986-м году, а через четыре года выходил в финал.

В начале ХХІ века аргентинская федереация футбола хотела закрепить за Диего 10-й номер в сборной, но не удалось договориться с ФИФА.

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В статье: Аргентина Диего Марадона
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Комментарии (1)
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недалековідКиева (Біла Церква)
25.11.2020 в 23:38
От остаточно і визначився номер 1 всіх часів та народів .
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