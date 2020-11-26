А вы знали, что Марадона в 1996 году провел бой с экс-чемпионом мира по боксу?
И не проиграл
Легенда мирового футбола Диего Марадона в 1996 году ненадолго заскочил на боксерский ринг, а его соперником был давний друг и бывший чемпион WBA в наилегчайшем весе Сантос Ласиар.
Трехраундовый выставочный бой между Марадоной и Ласиаром закончился боевой ничьей, а его самым ярким моментом стала шуточная драка двух боксеров с судьей на ринге.
Диего Марадона в 60-летнем возрасте накануне скончался от остановки сердца.
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Источник:Vringe.com
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