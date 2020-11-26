Поединки Бока Хуниорс в Кубке Либертадорес перенесены на неделю из-за смерти Марадоны

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между аргентинским "Бока Хуниорс" и бразильским "Интернасьоналем". Встреча должна была состояться сегодня, 26 ноября, но теперь поединок сыграют 3 декабря.

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Ответная встреча пройдет 10 числа следующего месяца. Причина переноса – кончина легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

Напомним, за "Бока Хуниорс" Марадона играл с 1981 по 1982 год, а также с 1995-го по 1997-й. Вместе с командой он взял золотые медали первенства. Диего умер вчера из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.