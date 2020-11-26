  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Поединки Бока Хуниорс в Кубке Либертадорес перенесены на неделю из-за смерти Марадоны
В тренде

Поединки Бока Хуниорс в Кубке Либертадорес перенесены на неделю из-за смерти Марадоны

Южная Америка
(1 голосов)

Диего играл за эту команду

Поединки Бока Хуниорс в Кубке Либертадорес перенесены на неделю из-за смерти Марадоны
Новина українською

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) перенесла матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между аргентинским "Бока Хуниорс" и бразильским "Интернасьоналем". Встреча должна была состояться сегодня, 26 ноября, но теперь поединок сыграют 3 декабря.

Читайте такжеДиего Марадона. Биографическая справка

Ответная встреча пройдет 10 числа следующего месяца. Причина переноса – кончина легенды аргентинского футбола Диего Марадоны.

Напомним, за "Бока Хуниорс" Марадона играл с 1981 по 1982 год, а также с 1995-го по 1997-й. Вместе с командой он взял золотые медали первенства. Диего умер вчера из-за остановки сердца в возрасте 60 лет.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Бока Хуниорс (Аргентина) КОНМЕБОЛ Бока Хуниорс Интернасьонал (Порту-Алегри)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CONMEBOL

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...