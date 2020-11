Не успели попрощаться с Марадоной. В Аргентине произошли столкновения с полицией

Вчера скончался Диего Марадона - один из самых легендарных представителей мирового спорта. Сегодня в Аргентине был день прощания с футболистом.

Не обошлось без столкновения между полицией и фанатами. Причина в том, что было сокращено время прощания с Марадоной, из-за чего далеко не все успели принять участие в траурной церемонии. Сообщалось, что было больше одного миллиона желающих.

Sad scenes in Argentina as people are now clashing with police after attempts by authorities to end the public wake for Maradona caused anger. Water canon and tear gas deployed. pic.twitter.com/U8m6RuMHlW

Police shot tear gas and rubber bullets into a massive crowd that lined the streets of Argentina’s capital city to pay their respects to soccer legend Diego Maradona, who died on Wednesday at the age of 60. https://t.co/wzlD2v47CW pic.twitter.com/4akiDdB92q