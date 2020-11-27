Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1

Голы: Биссоли (57) - Пабло Диас (90)

Удаление: Рейналдо (66)

Хозяева же выстояли в матче с аргентинским монстром, когда эпидемия ударила перед самой игрой. Накануне поединка клуб с Куритибы потерял 8-х игроков, в частности лидеров вратаря Сантоса и форварда Никао. "Ривер" никого не потерял, но уругвайца Николаса Дел ла Круза привез отдельно, боясь, что вспышка короновируса в сборной Уругвая ударит и по нему. В итоге игрок вышел в основе. Аргентинцы доминировали в этом матче, хотя уже на 3-й минуте Ричард имел шанс отличиться. Так же случилось и с голами. Густаво Биссоли забил хозяев, несмотря на общую инициативу аргентинцев, это был единственный удар хозяев в створ ворот. "Ривер" стремился изо всех сил избежать поражения, и матч завершал, атакуя с четырьмя форвардами. Однако забил за "миллионеров" защитник чилиец Пабло Диас. Итак, симпатичный "Атлетико" имеет теперь минимальные шансы на общий успех.

ЛДУ (Эквадор) - "Сантос" (Бразилия) 1:2

Голы: Жожан Хулио (45+2) - Сотелдо (7), Мариньой (59, пенальти)

Эквадорцы потеряли шестерых футболистов перед этим матчем, в то время как "Сантос" давно уже потери не считает, пандемия стабильно бьет по команде. Первое домашнее поражение ЛДУ в этой компании определила эффективность соперника. Да, эквадорцы атаковали больше оппонентов, но не эффективно.

"Расинг" (Аргентина) - "Фламенго" (Бразилия) 1:1

Голы: Эктор Фертоли (13) - Габигол (15)

В тот вечер над Байресом бушевал ураган, на поле же "Эстадио пресиденте Хуан Доминго Перон" тоже было жарко. Хозяева забили два отмененных гола, гости – один. В целом же игра была достаточно ровная и острая. Первый гол стал следствием индивидуального мастерства уругвайца Фабрисио Домингеса, который создал возможность для малозабивного Фертоли. В ответ забил Габигол, который только восстановился от травмы. У "Фла" было два удаления, погнали защитника Тюлера и запасного Натана Соузу. В целом "Расинг" сыграл лучше, чем имеет в итоге результат.

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) - "Насиональ" (Уругвай) 0:0

Безголевой матч стал едва ли не самым ярким среди всех первых поединков 1/8-й финала Либертадорес. Хозяева нанесли 32 удара по воротам соперников! Это, фактически, удар каждые три минуты матча. Цифры владения мячом тоже впечатляют, ведь 78 процентов – это тотальная доминация, это игра совсем без мяча для гостей. Однако вратарь Серхио Рошет и его партнеры выстояли. Типичный матч как соло одной команды, но безуспешно.

"Делфин" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:3

Голы: Рамирес (69, автогол) - Габриэль Менино (18), Рони (36, пенальти), Зе Рафаэль (60)

Команда аргентинского наставника Мигеля Анхеля Зазу держалась пока могла, но слишком быстро пропустила. Ее главный атакующий козырь Хосе Адольфо Валенсия (сын знаменитого в 90-е "Эль Трена" Валенсии) забить не смог. "Палмейрас" же был максимально эффективным, особенно это касается нападающего Рони, который принял участие во всех голах гостей.

"Либертад" (Парагвай) - "Хорхе Вилстерманн" (Боливия) 3:1

Голы: Энсисо (46), Оскар Кардосо (69), Мартинес (90+6) - Осорио (74)

Удаление: Банегас (79)

Неожиданностей в этой игре не было, хотя гости и сопротивлялись. Отыграв один мяч, они сразу столкнулись с удалением парагвайца Исмаэля Банегаса (что символично в матче с представителем Парагвая, тем более Банегас воспитанник "Либертад"). Наконец, гол аргентинского форварда Андриана Мартинеса принес хозяевам комфортный счет перед ответной встречей.

"Гуарани" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 0:2

Голы: Жеан Пьерр (56), Пепе (86)

Удаление: Хорхе Морель (90+2)

Идеальный результат для гостей, так же идеально, с позиции практицизма, сыграли этот матч. Вымотали соперника, спокойно забили во втором тайме и еще и дождались удаления одного из лидеров парагвайского клуба.

"Интернасионал" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина)

А вот главный по статусу матч 1/8-й финала не состоялся, его перенесли на третье декабря. Причина понятна – смерть Марадоны. Для "Боки" это действительно психологический удар, хоть Диего Армандо и не слишком долго был ее футболистом, но именно символом этого клуба он останется навсегда.