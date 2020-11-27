  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне
В тренде

Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне

Южная Америка
(2 голосов)

Старт 1/8-й финала подарил кучу ярких эмоций. В частности феерический матч в Кито без голов

Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) - "Ривер Плейт" (Аргентина) 1:1
Голы: Биссоли (57) - Пабло Диас (90)
Удаление: Рейналдо (66)

Хозяева же выстояли в матче с аргентинским монстром, когда эпидемия ударила перед самой игрой. Накануне поединка клуб с Куритибы потерял 8-х игроков, в частности лидеров вратаря Сантоса и форварда Никао. "Ривер" никого не потерял, но уругвайца Николаса Дел ла Круза привез отдельно, боясь, что вспышка короновируса в сборной Уругвая ударит и по нему. В итоге игрок вышел в основе. Аргентинцы доминировали в этом матче, хотя уже на 3-й минуте Ричард имел шанс отличиться. Так же случилось и с голами. Густаво Биссоли забил хозяев, несмотря на общую инициативу аргентинцев, это был единственный удар хозяев в створ ворот. "Ривер" стремился изо всех сил избежать поражения, и матч завершал, атакуя с четырьмя форвардами. Однако забил за "миллионеров" защитник чилиец Пабло Диас. Итак, симпатичный "Атлетико" имеет теперь минимальные шансы на общий успех.

ЛДУ (Эквадор) - "Сантос" (Бразилия) 1:2
Голы: Жожан Хулио (45+2) - Сотелдо (7), Мариньой (59, пенальти)

Эквадорцы потеряли шестерых футболистов перед этим матчем, в то время как "Сантос" давно уже потери не считает, пандемия стабильно бьет по команде. Первое домашнее поражение ЛДУ в этой компании определила эффективность соперника. Да, эквадорцы атаковали больше оппонентов, но не эффективно.

"Расинг" (Аргентина) - "Фламенго" (Бразилия) 1:1
Голы: Эктор Фертоли (13) - Габигол (15)

Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне - изображение 1

В тот вечер над Байресом бушевал ураган, на поле же "Эстадио пресиденте Хуан Доминго Перон" тоже было жарко. Хозяева забили два отмененных гола, гости – один. В целом же игра была достаточно ровная и острая. Первый гол стал следствием индивидуального мастерства уругвайца Фабрисио Домингеса, который создал возможность для малозабивного Фертоли. В ответ забил Габигол, который только восстановился от травмы. У "Фла" было два удаления, погнали защитника Тюлера и запасного Натана Соузу. В целом "Расинг" сыграл лучше, чем имеет в итоге результат.

"Индепендиенте дель Важе" (Эквадор) - "Насиональ" (Уругвай) 0:0

Безголевой матч стал едва ли не самым ярким среди всех первых поединков 1/8-й финала Либертадорес. Хозяева нанесли 32 удара по воротам соперников! Это, фактически, удар каждые три минуты матча. Цифры владения мячом тоже впечатляют, ведь 78 процентов – это тотальная доминация, это игра совсем без мяча для гостей. Однако вратарь Серхио Рошет и его партнеры выстояли. Типичный матч как соло одной команды, но безуспешно.

"Делфин" (Эквадор) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:3
Голы: Рамирес (69, автогол) - Габриэль Менино (18), Рони (36, пенальти), Зе Рафаэль (60)

Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне - изображение 2

Команда аргентинского наставника Мигеля Анхеля Зазу держалась пока могла, но слишком быстро пропустила. Ее главный атакующий козырь Хосе Адольфо Валенсия (сын знаменитого в 90-е "Эль Трена" Валенсии) забить не смог. "Палмейрас" же был максимально эффективным, особенно это касается нападающего Рони, который принял участие во всех голах гостей.

"Либертад" (Парагвай) - "Хорхе Вилстерманн" (Боливия) 3:1
Голы: Энсисо (46), Оскар Кардосо (69), Мартинес (90+6) - Осорио (74)
Удаление: Банегас (79)

Неожиданностей в этой игре не было, хотя гости и сопротивлялись. Отыграв один мяч, они сразу столкнулись с удалением парагвайца Исмаэля Банегаса (что символично в матче с представителем Парагвая, тем более Банегас воспитанник "Либертад"). Наконец, гол аргентинского форварда Андриана Мартинеса принес хозяевам комфортный счет перед ответной встречей.

"Гуарани" (Парагвай) - "Гремио" (Бразилия) 0:2
Голы: Жеан Пьерр (56), Пепе (86)
Удаление: Хорхе Морель (90+2)

Либертадорес. Бразильское качество и траур по Марадоне - изображение 3

Идеальный результат для гостей, так же идеально, с позиции практицизма, сыграли этот матч. Вымотали соперника, спокойно забили во втором тайме и еще и дождались удаления одного из лидеров парагвайского клуба.

"Интернасионал" (Бразилия) - "Бока Джуниорс" (Аргентина)

А вот главный по статусу матч 1/8-й финала не состоялся, его перенесли на третье декабря. Причина понятна – смерть Марадоны. Для "Боки" это действительно психологический удар, хоть Диего Армандо и не слишком долго был ее футболистом, но именно символом этого клуба он останется навсегда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диего Марадона Копа Либертадорес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...