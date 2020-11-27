Пять встреч с "Поцелованным Богом". Как украинцы с Марадоной соперничали

Когда в различных опросах и референдумах речь заходит об определении самых ярких звезд за всю историю футбола, наряду с легендарными Пеле, Лионелем Месси и Криштиану Роналду непременно упоминается имя Диего Марадоны. Аргентинец, совмещавший в себе целую гамму противоречивых качеств, в конце минувшего столетия сумел влюбить в себя всю планету. Игрой черноволосого крепыша с десятым номером на футболке восторгались все – от мала до велика. Несмотря на его склонность попадать в разные скандальные ситуации, Марадона был и остается кумиром для миллионов поклонников футбола на планете. Благодаря незаурядному таланту и харизме он сих пор является идолом для болельщиков сборной Аргентины и всех тех клубов, в которых выступал. Даже спустя не одно десятилетие после того, как Диего Марадона повесил бутсы на гвоздь, в любой лавке Буэнос-Айреса или Неаполя (да и других городов, где он играл) вы непременно увидите продаваемую футболку с его фамилией.

Популярность великого аргентинца в 80-90-е годы прошлого века была настолько велика, что многие болельщики шли на матч с его участием не столько с целью поболеть за команду Марадоны, сколько насладиться Игрой кумира. Те, кому удалось видеть великолепный дриблинг, эффектные финты, хитроумные передачи и голы-красавцы в исполнении Диего вживую, вполне могут считать себя счастливчиками. Еще большими счастливчиками можно назвать тех, кто выходил на поле против Марадоны в роли соперников. Среди таковых много украинских футболистов, в разные годы регулярно выступавших в обойме сборной СССР, а иногда и составлявших ее основу.

На уровне национальных команд СССР и Аргентина с Диего Марадоной в составе встречались четырежды – в 1980-м, 1982-м, 1988-м и 1990-м. Первая же дуэль наших соотечественников с аргентинцем произошла в 1979-м, но на другом возрастном уровне - в финале молодежного чемпионата мира в Японии. О всех незабываемых мгновеньях встреч с Марадоной корреспондент UA-Футбол пообщался с рядом их участников.

НА БАНКЕТЕ С ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ

Сорок один год назад, на мировом первенстве (U-20) сборная СССР с украинцами Виктором Чановым, Сергеем Краковским, Михаилом Олефиренко, Александром Заваровым, Ярославом Думанским, Анатолием Раденко и Олегом Тараном в составе в решающем матче сразилась с Аргентиной, уступив ей со счетом 1:3.

- Ту дуэль я хорошо помню, - охотно откликнувшись на предложение поговорить о Марадоне, сказал Олег Таран. – В составе сборной СССР тогда были классные футболисты. Наша команда в 1978 году выиграла чемпионат Европы, поэтому на мировом первенстве в Японии считалась фаворитом. Другими же фаворитами называли Аргентину во главе с Марадоной, а также Уругвай. Классной командой считалась также и сборная Парагвая. С представителями Южной Америки до этого мы ни разу не встречались, первый раз пересеклись с уругвайцами в групповом турнире, уступив в ничего не значащем матче 0:1. Волею судьбы мы оказались в финале, сыграв с Аргентиной. Уже тогда было ясно, что Марадона – уникальный футболист. Запомнились мне также еще двое классных игроков - Диас и Барбас. Отличная была у аргентинцев команда! Она по праву завоевала звание чемпиона мира.

Аргентина после победы на молодежном ЧМ

- Чем запомнился вам финальный поединок?

- До середины второго тайма игра шла ровно, к тому же мы вели в счете после гола Игоря Пономарева 1:0. Помнится, я посмотрел тогда на табло и подумал: "Неужели мы – чемпионы мира?". Но, к сожалению, это оказалось лишь мечтой. Дело в том, что финал проводил бразильский рефери, который до этого не судил ни одного матча на чемпионате мира. Зато был ставленником какой-то влиятельной семьи, получив назначение на эту игру. Он "поставил" пенальти и аргентинцы сравняли счет. Затем Диас забил второй мяч, а вскоре был назначен штрафной в сторону наших ворот, приведший к третьему голу. Витя Чанов стоял в углу ворот, Марадона пробил ему в руки, после чего наш голкипер допустил ошибку. Мы проиграли 1:3, завоевав серебряные награды.

- С Марадоной удалось пообщаться?

- После награждения медалями был банкет, на котором мы с ним прекрасно пообщались. Разговаривали на английском, который я хорошо знаю. И хотя Марадона, как южноамериканец, не владел им в совершенстве, мы друг друга прекрасно понимали. Он оказался общительным и коммуникабельным человеком. Понятно, что в 18-летнем возрасте он еще не был такой звездой, как впоследствии. Не было и близко той заносчивости, как в последние годы активной карьеры. Аргентинец на банкете нас поздравил с серебром, а мы его с чемпионством. На том чемпионате мира забивший шесть мячей Марадона выделялся среди остальных сверстников неординарной игрой, и не случайно был признан лучшим игроком турнира. Кстати, в 1978 году наставник национальной сборной Аргентины Луис Сезар Менотти должен был взять его, тогда еще 17-летнего, на чемпионат мира, однако этого не произошло. Хотя уже тогда весь мир знал, что есть такой уникальный футболист.

ТАЛАНТ, РОЖДЕННЫЙ РАЗ В СТО ЛЕТ

Спустя чуть больше года с аргентинцами сыграла уже главная сборная СССР. Эту товарищескую встречу она проводила в аргентинском городе Мар-дель-Плата, где чемпионы мира находились на тренировочном сборе в преддверии предновогоднего розыгрыша Золотого кубка. В том составе Диего Марадона был уже ключевым игроком, даже не подвергая сомнению целесообразность своего приглашения в сборную Аргентины тренера Менотти. Кстати, в том составе аргентинской национальной команды были также и упомянутые Олегом Тараном Рамон Диас и Хуан Барбас.

В поединке, проходившем 4 декабря 1980 года в Аргентине, была зафиксирована ничья, 1:1. Что интересно: именно Диего Марадона стал автором гола у южноамериканцев, поразив ворота гостей в середине первого тайма. Правда, всего через две минуты сборная СССР благодаря армянину Хорену Оганесяну счет сравняла. Из воспитанников украинского футбола в руководимой Константином Бесковым национальной команде играли Виктор Каплун и Леонид Буряк. Второй из них поделился событиями той далекой поры и высказал свое отношение к великому Мастеру.

- Аргентинская сборная той поры была очень сильной, ее игра всегда отличалась мощью, - рассказывает Леонид Буряк. – Хотя как раз в той встрече Марадона выглядел не лучшим образом. Помнится, что матч был приурочен к открытию стадиона, а сборной СССР после перелета было тяжело. На мой взгляд, в мире есть всего четырепять футболистов, которых можно отнести к уникальным и легендарным личностям. Это Пеле, Месси, Криштиану Роналду и, конечно же, Марадона. И абсолютно правильно говорят о нем нынешние звезды – Ибрагимович и тот же Месси: "Марадона не умер, он жив". Я не сделаю никакого открытия, если скажу, что такие игроки рождаются раз в сто лет.

ДУЭЛЬ ПОД КОПИРКУ

Надо же такому случиться: спустя всего полтора года, когда Аргентина и СССР вновь встретились на земле Южной Америки, итоговый счет был идентичным предыдущему свиданию – 1:1. Очередной поединок, также имевший товарищеский статус, состоялся в аргентинской столице – Буэнос-Айресе. В этот раз в проходившей на поле стадиона "Ривер Плейт" игре украинцев среди участников было уже пятеро - Анатолий Демьяненко, Сергей Балтача, Андрей Баль, Леонид Буряк и Олег Блохин. Но вновь отличился все тот же Оганесян, которого впору было называть "специалистом по Аргентине".

- О Марадоне в том матче вам наверняка лучше рассказал бы Андрюха Баль (Царствие ему небесное), - делится воспоминаниями Олег Блохин. – На предматчевой установке именно ему было поручено играть персонально с аргентинцем. О Марадоне, который оставил яркий след в истории, можно сказать много. Он выдающийся футболист, национальный герой Аргентины. Что тут говорить: Марадона есть Марадона. И если кто-то пытается сравнивать его и бразильца Пеле, то думаю, что делать это нет смысла. Ведь это разные эпохи, разные футболисты.

- В каких-нибудь выставочных матчах с участием звезд футбола вы с Марадоной пересекались?

- Нет, нигде. Он ведь младше меня на восемь лет. К примеру, когда мне было 30, ему всего 22. В той период он лишь становился "тем" Марадоной. Выходит, что играли мы за свои сборные друг против друга лишь раз, в 1982-м. Прискорбно осознавать, что смерть забрала великого футболиста (Царствие ему небесное). И как правильно сказал Пеле: может, мы потом встретимся в мире ином, где сыграем в одной команде.

КОГДА МАРАДОНА НЕ НАПРЯГАЕТСЯ

Очередной дуэли с аргентинцами сборной СССР пришлось ждать долгих шесть лет. А ведь все могло сложиться так, что она могла произойти значительно раньше – к примеру, на чемпионате мира 1986 года в Мексике. Если бы не коварство футбольного "киллера" - шведского арбитра Эрика Фредрикссона, который в матче 1/8 финала явно подсуживал сборной Бельгии, именно с Аргентиной сборная СССР могла бы встретиться в полуфинале. Весной же 1988-го, в рамках очередного этапа подготовки руководимой Валерием Лобановским нашей сборной, встреча с аргентинцами состоялась в ФРГ. Было это на престижном "Турнире четырех наций", где также участвовали команда хозяев и шведы. В том матче состоящая из подавляющего большинства украинских футболистов сборная СССР (шутка ли сказать, их с учетом замен было десять - Сергей Балтача, Павел Яковенко, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко, Владимир Бессонов, Василий Рац, Геннадий Литовченко, Александр Заваров, Олег Протасов и Игорь Беланов!) сумела уверенно победить чемпионов мира. Аргентинцы с Диего Марадоной во главе ничего не смогли поделать с мощной игрой команды Лобановского, ставшей спустя 86 дней вице-чемпионом Европы!

- С Аргентиной в бытность мою футболистом сборной СССР мы встречались дважды – на международном турнире, проходившем в Западном Берлине и на чемпионате мира 1990 года в Италии, - воскрешает в памяти те события Олег Протасов. – В 1988-м удалось обыграть аргентинцев 4:2, однако в финале соревнований проиграли шведам 0:2. Отыгравший весь матч с капитанской повязкой Марадона сумел забить один из мячей. (В той игре Протасову удалось отметиться "дублем" - Прим. В.К.). На память о том поединке у меня есть две фотографии, полученные из разных источников. Мы запечатлены на них вместе с Марадоной в борьбе за мяч.

Не стерлась из памяти та встреча и у одноклубника Олега Протасова – защитника Олега Кузнецова.

- Готовясь к чемпионату Европы, мы выиграли у команды Аргентины с капитаном Марадоной во главе, - рассказывает он. – Учитывая наши с аргентинцем позиции, на поле мы вплотную не пересекались. Марадона играл больше роль "под нападающим", расположившись чуть "ниже" Каниджи. С ним-то я и играл. Помню, что Марадона в товарищеском матче особо не напрягался. Но это никоим образом не умаляет достоинств этого великого футболиста.

"РУКА БОЖЬЯ" И ОЧЕРЕДНОЙ "СЮРПРИЗ" ОТ ФРЕДРИКССОНА

"Поцелованный Богом" - именно таким определением можно характеризовать талант аргентинца, накануне покинувшего этот мир. Этим талантом он не только радовал, но и удивлял миллионы любителей футбола. Болельщики со стажем до сих пор вспоминают его "руку Божью" в 1986-м, на чемпионате мира в Мексике. В четвертьфинальном матче с Англией ведший верховую дуэль с вратарем британцев Марадона ухитрился подправить мяч рукой, от которой тот полетел в ворота. Магическое влияние футбольной звезды на судью, вопреки правилам и здравому смыслу засчитавшего тот гол, вызвало тогда бурю негодования. Но после того, как пытавшийся выглядеть агнцем хитрец Марадона сказал "Это была рука Божья", гнев масс постепенно сменился на милость. Аргентинцу, которого многие называли не иначе, как футбольным Богом, все сошло с рук (точнее, руки) – это же Марадона! Правда, подобными трюками Диего злоупотреблял и в дальнейшем. Если на мексиканском Мундиале была задействована его левая рука, то на следующем мировом форуме, в 1990-м в Италии – правая. Это случилось в матче группового турнира со сборной СССР, от результата которого во многом зависело распределение мест.

- С аргентинцами мы проводили вторую по счету игру, уступив перед этим сборной Румынии, - рассказывает Олег Протасов. – Марадона запомнился тем, что сыграл в мяч рукой на линии ворот после того, как подачу углового ударом головой завершал Олег Кузнецов. Но это никоим образом не умаляет достоинств аргентинца, ведь мы сейчас лишь вспоминаем историю великого футболиста.

- Назначь арбитр в том эпизоде вполне заслуженный пенальти – и развитие событий вполне могло быть другим…

- Судья каким-то образом не заметил, что Марадона сыграл рукой. Кстати, это был тот рефери, который четырьмя годами ранее проводил матч с Бельгией в 1/8 финала чемпионата мира в Мексике. Тот самый, швед Эрик Фредрикссон. Вот и в этот раз при нем мы проиграли – 0:2.

- Пообщаться с Марадоной не удалось?

- Нет, мы не общались. Тем не менее, всегда приятно играть, когда в команде соперника есть такая личность. Мне всегда было интересно противостоять сборной Аргентины, в которой играл Марадона.

ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ С РАЗГУЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

К сожалению, поединок группового турнира ЧМ-1990 с Аргентиной оставил неприятный осадок, ведь второе поражение кряду фактически перечеркнуло шансы команды Лобановского на выход в следующую стадию.

- Поединок с аргентинцами запомнился тем, что мы с Марадоной были капитанами своих сборных, - продолжает экскурс в историю Олег Кузнецов. – С того матча у меня осталась фотография, где мы перед матчем обмениваемся вымпелами. Что касается самой игры, то аргентинец чем-то особенным не впечатлил. Хотя чувствовалось, что это великий футболист.

- Эпизод, в котором Марадона выбил мяч рукой, помните?

- Конечно. Еще в первом тайме, при счете 0:0, я пробивал по воротам. Марадона стоял на ближней штанге и мяч попал ему в руку. Точнее сказать, с его стороны было движение рукой. Случилось бы это сейчас – и система ВАР зафиксировала бы нарушение правил, что привело к назначению пенальти.

- Как отреагировала на оставленный без внимания рефери проступок Марадоны наша сборная?

- Понятное дело, что все были раздосадованы. Ведь если бы все было объективно и мы забили пенальти, то игра наверняка складывалась бы совершенно по-другому. Наша команда ведь неплохо играла, особенно в первом тайме. И моменты у нас были, в отличие от аргентинцев.

- Учитывая столь вопиющий факт со стороны арбитра на послематчевой пресс-конференции Валерий Лобановский заявил: "Если судья плохо видит, он не должен выходить на поле".

- Насколько я помню, это был тот арбитр, который судил игру сборной СССР с бельгийцами на мексиканском чемпионате мира. После 1986-го года, когда его все хаяли как в советской, так и в зарубежной прессе, у него наверняка осталось чувство неприязни к нашей команде. Вот та обида, видимо, сказалась и в 1990-м в Италии. Мне вспоминается, как в то время за рубежом нам говорили: "Пока красный флаг будет веять над вами, вы будете все проигрывать и вас будут именно так судить". В матче с Аргентиной было видно, что это не ошибка арбитра, а откровенная предвзятость. Судья делал все намеренно. Мы это видели по его лицу, саркастичным ухмылкам и усмешкам. Увы, сделать мы ничего не могли.

- После финального свистка с Марадоной или с кем-то из аргентинцев футболками не менялись?

- Нет. В ту пору такого не было, этот ритуал стал распространенным чуть позже. А тогда все было по желанию: кто-то хотел меняться, кто-то не хотел. После матча с Аргентиной, как и с Румынией, особого желания не было – настроение было не "то". А вот после заключительного матча с Камеруном, в котором выиграли 4:0, футболками обменивались.

- С чем у вас ассоциируется фамилия Марадона?

- В аргентинце уживалось два человека. Как великий футболист он достаточно ярко проявил себя на протяжении чуть больше десяти лет – его эпоха длилась с 80-го по начало 90-х. Может, он не так феерично играл в "Барселоне", но выступая за "Наполи", полностью перевернул итальянский футбол. А вторая его сторона – это жизнь вне футбола. Увы, он себя запустил. Марадону подозревали в употреблении наркотиков и связях с мафией, о чем он и сам неоднократно рассказывал в интервью. Аргентинец не скрывал, что если бы не его разгульная жизнь, он мог бы играть в два раза лучше. Жаль, что человек, которому все так легко давалось и шло прямо в руки, так бездарно разбазарил свой талант. Смотришь, какой трагедией стала весть о его смерти по всей Аргентине и Италии, и по-настоящему понимаешь величие Марадоны. Что и говорить, на его долю выпало немало испытаний. Достаточно вспомнить хотя бы полуфинал того же итальянского чемпионата мира, когда Аргентина по пенальти обыграла хозяев турнира. После этого матча отношение к Марадоне во всей Италии резко изменилось: сразу же возник и допинг-скандал, и разбирательства с наркотиками. Вот такая была у него судьба. Видимо, как и у всех великих, простой ее не назовешь.