Кубок аргентинской лиги будет назван в честь Марадоны
Турнир был создан в 2020 году
Кубок аргентинской лиги отныне будет носить новое название. Организаторы решили назвать турнир в честь легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался 25 ноября из-за сердечного приступа.
Теперь турнир будет называться Copa Diego Armando Maradona. В 2020 году турнир организован впервые. Он был учреждён из-за задержки начала нового сезона в аргентинской Примере. Участниками соревнований стали 24 команды, разбитые на шесть групп по четыре в каждой.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
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