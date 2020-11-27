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Кубок аргентинской лиги будет назван в честь Марадоны

Южная Америка
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Турнир был создан в 2020 году

Кубок аргентинской лиги будет назван в честь Марадоны
Новина українською

Кубок аргентинской лиги отныне будет носить новое название. Организаторы решили назвать турнир в честь легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны, который скончался 25 ноября из-за сердечного приступа.

Теперь турнир будет называться Copa Diego Armando Maradona. В 2020 году турнир организован впервые. Он был учреждён из-за задержки начала нового сезона в аргентинской Примере. Участниками соревнований стали 24 команды, разбитые на шесть групп по четыре в каждой.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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В статье: Диего Марадона Кубок Аргентины
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Источник:
Marca

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