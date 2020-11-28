Экс-хавбек Челси Рамирес покинул Палмейрас
Стороны разорвали соглашение
Экс-полузащитник "Челси" Рамирес покинул бразильский "Палмейрас". По информации официальный сайт "вердао", контракт разорван по взаимной договоренности сторон.
Рамирес перешёл в "Палмейрас" в 2019-м году. В общей сложности он провел за клуб 43 матча. Соглашение бразильского клуба с 33-летним ветераном было рассчитано до 2023 года.
Ранее Рамирес также выступал за "Крузейро", "Бенфику", "Челси" и "Цзянсу Сунин". На его счету 51 матч и 4 гола за сборную Бразилии.
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