В Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры с изображением Марадоны

Энтузиасты в Аргентине хотят видеть в своих кошельках купюры номиналом 10 тысяч песо, на которых будет изображен легендарный футболист "альбиселесте" Диего Марадона. Петиция создана на сайте Change.org, ее подписало уже больше 15 тысяч человек – больше половины от необходимого количества.

Предлагается выпустить ограниченный тираж банкнот. Отметим, что самая крупная купюра в Аргентине – одна тысяча евро.

Напомним, 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.