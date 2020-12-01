В Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры с изображением Марадоны
Она может быть рассмотрена правительством
Энтузиасты в Аргентине хотят видеть в своих кошельках купюры номиналом 10 тысяч песо, на которых будет изображен легендарный футболист "альбиселесте" Диего Марадона. Петиция создана на сайте Change.org, ее подписало уже больше 15 тысяч человек – больше половины от необходимого количества.
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Предлагается выпустить ограниченный тираж банкнот. Отметим, что самая крупная купюра в Аргентине – одна тысяча евро.
Напомним, 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
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Источник:change.org
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Комментарии (2)
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fabo30
01.12.2020 в 13:56
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
01.12.2020 в 13:31
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Wreck (Киев)
01.12.2020 в 13:26
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