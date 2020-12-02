Кейруш уволен с должности главного тренера сборной Колумбии

Пресс-служба Колумбийской федерации футбола (FCF) сообщила об отставке Карлуша Кейруша с поста главного тренера главной команды страны:

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"Работоспособность, знания и опыт – вы оставили нашей сборной большое наследие для развития проектов на всех уровнях наших сборных. Желаем успехов в будущем".

Сообщается, что сегодня 67-летний португальский специалист был уволен – он возглавлял команду два года и провел во главе сборной Колумбии 18 поединков (9 побед, 4 ничьих, 5 поражений). Напомним, в ноябре подопечные Кейруша уступили Эквадору 6:1, сейчас они занимают 7 позицию в группе отбора на ЧМ-2022.