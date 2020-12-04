Либертадорес. Король сложил полномочия перед 18-летним талантом, аномалия в Монтевидео

Копа Либертадорес. 1/8 финала. Ответные матчи

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия) 1:0

Первый матч 1:1

Гол: Диего Де Ла Круз (84)

Нереализованный пенальти: Диего Де Ла Круз (84).

"Ривер" был фаворитом изначально, а перед ответным матчем и подавно. У бразильцев 11 игроков выбыли только из-за Ковид-19.

Поэтому неудивительно, что на родном поле аргентинцев их преимущество было подавляющим. Однако добавим, что играли подопечные Марсело Гальярдо действительно хорошо, на очень высоких скоростях. Бразильцам же приходилось верить только в собственное усердие и чудо. Но случилось оно на этот раз не в Буэнос-Айресе, а в Монтевидео.

Стать спасителем и колдуном для "Атлетико Паранаэнсе" мог его третий вратарь Бенто Крепски. Главный вратарь Сантос и его дублер Кайо выбыли из-за короновируса и повреждения, соответственно. Поэтому третий матч подряд играл в основе Бенто. Он много спасал, но однажды таки пропустил. Его партнер сбил нападающего Рафаэля Сантоса Борре в штрафной. Пробить пенальти доверили уругвайскому хавбеку Диего Николасу де ла Крузу. После его удара мяч попал в штангу, отскочил в голкипера, вновь попал в штангу и в конце концов Де Ла Круз таки направил его в сетку.

Отыграться в любой способ гости просто не могли, у них не было сил.

"Сантос" (Бразилия) - ЛДУ (Эквадор) 0:1

Первый матч 2:1

Гол: Матиас Зунино (66)

Удаление: Родриго Агирре (90+12), Луиз Фелипе и Лукас Вижарруел (90+22).

Начали хозяева так мощно, что с учетом еще и выездной их победы ЛДУ не о чем было и мечтать. За половину тайма "Сантос" имел пять крутых моментов. Вообще, в его составе был супер анти-бомбардир, Мариньйо сам мог забить примерно пять раз. Однако для гостей все не было безнадежно. Сначала спасал аргентинский вратарь Адриан Габбарини, а затем ЛДУ понемногу выровняла игру и тоже имела возможности отличиться. Однажды им это удалось, уругвайский легионер Паул Матиас "Канарейка" Зунино поразил ворота "Сантоса", вскоре у него был еще один топовый шанс, но промахнулся. Тайм очень затянулся из-за разборок, просмотр повторов и сплошных нервов. Зунино спровоцировал еще и драку примерно на 10-й добавленной минуте. Пытаясь достать мяч, Зунино грубо врезался в голкипера Джона. Началась немаленькая драка. На удивление, всегда резкий, знаменитый аргентинский арбитр Нельсон Питана на этот раз не был фирменно безжалостным - немного желтых, удаление бразильца Луиса Фелипе (участия в матче не принимал) и двух представителей ЛДУ Родриго Агирре и Лукаса Вижарруеля (на тот момент уже был заменен).

"Фламенго" (Бразилия) - "Расинг" (Аргентина) 1:1. Серия пенальти 3:5

Первый матч 1:1

Голы: Виллиан Арао (90 + 3) - Леонардо Сигал (65)

Удаление: Родриго Кайо (63)

"Фламенго" начал как настоящий лидер и вел игру. "Расинг" же искал шансы для острых контратак. Основным действующим лицом был чилийский вратарь Габриэль Ариас, его действиями восхищались и аргентинские, и бразильские комментаторы.

Такой ход матча изменился после удаления центрбэка "Фла" Родриго Кайо. Сразу за ним пришел и гол защитника Леонардо "Медведь" Сигали. С этого момента аргентинцы уже выглядели фаворитами, даже несмотря на упорство действующего на тот момент обладателя трофея.

На последних минутах второго тайма показалось, что, как и в прошлогоднем финале против "Ривер Плейт", "Фламенго" вновь вытянет счастливый билет - опорник Виллиан Арао после подачи пробил головой.

На серию пенальти козырем "красно-черных" был известный пенальтист-вратарь Диего Алвес, тот, который спокойно брал удары с отметки Месси и Роналду (четыре от двух). Однако вместо него героем серии пенальти следует назвать Карлоса Алькараса, парня, которому за день до матча исполнилось 18. Он уже забивал в национальных чемпионате и кубке. Теперь же ему доверили четвертый удар в серии и он справился с задачей. Зато, Виллиан Арао ошибся.

"Насиональ" (Уругвай) - "Индепендиенте дель Важе" 0:0. Серия пенальти 4:2

Первый матч 0:0

32 удара по воротам "Насионаля" эквадорцы нанесли дома, спустившись с гор - только одиннадцать, но доминировали они не хуже чем в первом матче. Тогда процент владения мячом у них был 78, теперь 77. Сами цифры могут быть далеки от истины, однако столь большие не могут совсем врать.

Если честно, то на легендарном "Эстадио Гран Парке Сентраль", который является колыбелью уругвайского футбола, случилось великое чудо. Хозяева имели 0 моментов, гости кучу. Уругвайский (подчеркну) комментатор по ходу матча от положительных, перешел к сплошной оде вратарю Серхио Рошету. В конце он говорил только об аномалии. Без Рошета ничего бы не было. Сам он интересный дядя, который когда-то приехал в АЗ Алкмаар , чтобы быть третьим кипером, но быстро стал основным.

Рошет отбивался как мог, в чем ему помогала вся команда. Напоследок он отразил пенальти от Кристиана Пережано, а Ричард Шунке пробил мимо ворот. Аномалия как способ побеждать!

"Палмейрас" - "Делфин" 5:0

Первый матч 3:1

Голы: Патрик (29), Габриэль Верон (49, 60), Виллиан (52), Данило 90 + 4.

Уже первый матч в этой паре решил все. Во втором удивила только бразильское упорство. Третий гол на счету Виллиана "Бороды", того, который выступал за "Металлист". После матча он заявил, что сейчас "Вердао" готов бороться за трофей Либертадорес. А "Дельфин"? Утонул.

"Интернасионал" (Бразилия) - "Бока Хуниорс" (Аргентина) 0:1

Гол: Карлос Тевес (63)

Матч был перенесен на неделю из-за смерти Марадоны. Именно поэтому участника четвертьфинала здесь еще не определили, но шансы аргентинцев очень высоки. Они сыграли несколько лучше хозяев и гол Тевеса с передачи Эдуардо Салвии выглядел красиво, еще и символично, ведь Тевес один из тех, кого объявляли потомком "Божественорукого мальчика". Шансы у бразильцев были и даже стойка. Вся же игра прошла под аккомпанемент классического тропического ливня, команды, к их чести, с этим справились, газон тоже.

"Хорхе Вилстерманн" (Боливия) - "Либертад" (Парагвай) 0:2

Первый матч 1:3

Голы: Оскар Кардосо (67, 79).

Матч стоит упоминания из-за дубля ветерана Оскара Кардозо. Для этого ему понадобилось чуть больше 40 минут.

"Гремио" (Бразилия) - "Гуарани" (Парагвай) 2:0

Первый матч 2:0

Голы: Адемир Феррейра (3), Антонио Родригес (90 7)

Удаление: Мигель Анхель Бенитес (88)

Пара, в которой парагвайцам точно хватало желания и усердия, но точно не класса. Тем более "Гремио" сейчас в идеальных прагматических кондициях.

В ¼ финала сыграют: "Гремио" - "Сантос", "Ривер Плейт" - "Насиональ", "Либертад" - "Палмейрас" и "Расинг" с победителем пары "Интер" - "Бока Хуниорс". В полуфиналах первая пара со второй, третья с четвертой.

Хозяева первых матчей 1/8 указаны первыми. Игры пройдут 8-10 декабре первые, 15-17 вторые кроме четвертой пары, ведь там матч "Бока" - "Интер" назначен на 9-е число.