Азиатский Левандовски – Жуниор Неграо. Он покорил тамошнюю Лигу чемпионов

Лигу Чемпионов в Азии выиграл клуб из Южной Кореи "Ульсан Хьонде", который в финале одолел иранский "Персеполис" 2:1. Оба гола у победителей на счету бразильца Жуниора Неграо. Он лучший бомбардир турнира вместе с марокканцем Абдерразака Хамдаллах, забили по семь голов. Разница же в том, что африканец в плей-офф отличился дважды. Бразилец, начиная с четвертьфинала – пять раз. Этот год в азиатском футболе принадлежит Жуниору, о его бомбардирских подвигах только и говорят в тамошнем футболе. Были бы на месте корейцев китайцы или даже японцы, то обязательно попытались бы натурализировать форварда даже в возрасте Христа. Однако в "Большой стране народа хан" дарить гражданство не принято.

В этом году Жуниор Неграо забил в Кей Лиге, которая по уровню футбола спорит с японской Джей Лигой за первое место в Азии (Китай – это только легионеры), 26 голов в 27-и поединках. Долгое время результативность нападающего была выше показателя гол-матч. Но чемпионом он не стал. Два лидера тамошнего футбола упорно сражались и его "Ульсан Хьонде" дольше был впереди, но проиграл финишный отрезок. Как вы могли заметить, генеральный спонсор у команд один и тот же, что только стимулирует их конкуренцию, ведь это спонсор хочет видеть топ-команды, а не подставы и орендуполи.

Так же в яростной зарубе "Ульсан" и "Чонбук" сошлись и в финале Кубка. Жуниор Неграо тогда быстро забил, но в итоге его команда проиграла 1:2 подопечным португальца Жозе Мораиша. Помните такого? Он руководил "Карпатами", а некоторые доморощенные эксперты смеялись, мол, он в штабе Жозе Моуриньо в свое время отвечал за приготовление кофе.

Лига Чемпионов оставалась для "Ульсан" последним шансом на титул в сезоне. И они его взяли. Специфика этого розыгрыша турнира заключалась в том, что в плей-офф представители западной части Азии (турнир из-за гигантских расстояний разделен на две половины до финала) определили своего представителя значительно раньше, чем на Востоке. Решающий матч проходил в Катаре с катарскими арбитрами. Это уже вызвало огромные опасения. Дело в том, что отношения между Ираном и Катаром в последнее время очень-очень теплые, фактически это сплошная дружба и взаимопомощь. Поэтому уже подозрительно, а в азиатских реалиях и подавно. Тем более "Персеполис" имел поддержку местных на трибунах, ведь присутствие фанов частично разрешили, но въехать в страну для иностранцев сейчас почти не реально, если у вас не было ранее рабочей визы.

Однако судьи глобально не портили матч и даже поставили два пенальти в ворота иранцев. Их и использовал Жуниор Неграо. Сначала он отдал решающий пас на Юн Бит Гарама, которого сбили в штрафной. Удар с отметки вратарь парировал, а вот добивание Жуниора нет.

Второй гол мог быть шедевром, но стал лишь еще одним банальным пенальти. Бразилец уже выпрыгнул, чтобы пробить в падении через себя из удобной позиции, но соперник рукой скорректировал полет мяча. Теперь удар с 11-ти метров был точен сразу.

Свежие победы оставили Жуниора Неграо (он же Глеидинор Фигейредо Пинто Жуниор) простым парнем, он рыдал, погрузившись в полотенце, а не праздновал. Путь к успеху он прошел феноменально запутанный и в момент триумфа говорил не о победе.

"Я не мог не сделать это обращение к бразильскому народу, который очень страдает. Я не мог потерять этот шанс. Ситуация тяжелая. Я должен признать, что меня это очень беспокоит. У меня есть члены семьи, которые работают в области здравоохранения и заразились коронавирусом. Мои друзья также заболели Covid-19. Я даже потерял одного из них. Это было очень трудно. Ситуация в Бразилии, особенно в родном Манаусе, тяжелая. Мы должны сохранять благоразумие. Меня волнует, что некоторые отрицает проблему", - Жуниор Неграо

Жуниор Неграо (иногда его называют Негао, но тогда можно спутать футболиста со звездой пляжного футбола) родился в Сальвадоре, в Манаус, город в дебрях джунглей, переехал еще ребенком. По семейной традиции все мальчики учились на юристов, его отец работал адвокатом. Жуниор тоже учился и футбол оставлял развлечением. Но в 2006-м в составе более чем скромного "Насиональ" он съездил на Копинью, открытый кубок Сан-Паулу для юниоров, который считаю главным просмотром талантов всей страны в год. Там был обыгран с его помощью "Атлетико Минейро". Туда он и пошел, чтобы вскоре попасть в сам "Коринтинанс". Однако хорошим тот шаг не стал, легендарный клуб валился изо всех сил и поражение в конце 2007-го на "Пакаэмбу" от "Наутико" 0:3 выбросило его во второй дивизион. Торсида врывалась на тренировку, охотилась на дома футболистов, собирала по 4000 активистов для протестов у штаб-квартиры клуба. Тренер Нелсиньйо Батиста просто перестал ставить молодых игроков на заключительные матчи, чтобы не только не сломать их морально, но и банально уберечь от насилия.

Жуниора отпустили в мелкий клуб "Томбенсе", который много лет через агентские схемы владел правами на игрока, однако в нем он не выступал. Сначала поехал в Португалию в "Белененсеш". Там было 17 соотечественников и крутая как для бразильских реалий структура работы. Молодой же Жуниор загрустил без семьи, и вернулся. Следующая попытка в Европе случилась 2010-2011 годах. Бельгийский "Жерминаль Беерсхот" арендовал нападающего. Довольны были и клуб и игрок, даже несмотря на несколько травм.

"В Бельгии, помню, я играл против Лукаку, который был еще в "Андерлехте". Ему было около 17-и лет, но он уже был монстром. И он уже был знаменитым, даже о Ромелу снимали что-то вроде реалити-шоу. Кроме того, уровень чемпионата был очень хорошим, я любил там играть", - вспоминает Неграо.

Из-за финансового кризиса бельгийцы отдали его в субаренду в "Лозанну". В игровом плане все пошло еще лучше, чем было.

"Там я столкнулся с Шачири, который играл за "Базель" и все называли его "швейцарским Месси", ведь Джердан был там лучшим. В Швейцарии все было очень хорошо, это прекрасная страна для проживания".

В Бразилию он вернулся из-за желания "Томбенсе" продать его. Получилось же неудачно и опять пришлось играть в маленьких клубах.

Много среднестатистического было в карьере Жуниора, в том числе и поездка в Таиланд, аж пока в 2017-м 30-летнего дядю не пригласил на просмотр корейский "Тэгу". Бразильца приняли радушно. Хотя сам нападающий был этому удивлен. Ирония жизни в том, что за десять лет до того он уже приезжал в этот клуб и тогдашний тренер определил, что он не подходит по стилю игры. Теперь же этот почтенный специалист уже был президентом клуба. После подписания Жуниор напомнил тот случай. Президент был в шоке, он просто не помнил тех событий и лишь говорил: "Не шути, парень. Это ведь был не ты? Правда?".

Далее же было превращение ноунейма в прекрасного лебедя. За три с половиной сезона (четыре стартовые месяца пропустил из-за травмы колена) форвард забил 98 голов. С "Тэгу" перешел в статусный "Ульсан". Сам же он отмечает, что о завершении карьеры не хочет думать, будет наслаждаться всем временем успеха. Но потом обязательно станет юристом: "Так принято в нашей семье и это хорошая профессия".