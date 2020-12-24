Либертадорес. Настоящая Бока и финишная прямая

"Бока Джуниорс" (Аргентина) - "Расинг" (Аргентина) 2:0 (1:0)

Буэнос Айрес. Стадион "Альберто Хосе Армандо - Ла Бомбонера".

Арбитр: Вилмар Ролдан (Колумбия)

"Бока Джуниорс": Андрада - Хара (Буффарини, 84), Лисандро Лопес, Искьердос, Фабра - Салвио (Кардона, 72), Кампусано, Диего Гонсалес (Капалдо, 52), Вижа - Тевес, Солдана

Главный тренер – Мигель Анхель Руссо

"Расинг": Ариас - Фабрисио Домингес (Вальтер Монтойя, 62), Сигали, Нери Домингес (Гастон Рейнер, 84), Сото, Мена - Миранда, Рохас (Солари, 46) - Мелгарехо (Алкарас, 68), Фертоли (Цвитанич, 46) - Лисандро Лопес

Главный тренер – Себастьян Беккасесе

Голы: Эдуардо Антонио Салвио (23), Себастьян Вижа (61, пенальти)

Первый матч: 0:1

Еще раз напомню, что традиционный ритм плей-офф Либертадорес сбился ровно на один матч из-за смерти Диего Марадоны. Тогда матч "Интернасиональ" - "Бока Джуниорс" было перенесено на неделю. Именно поэтому "Бока", которая едва одолела бразильского соперника, доигрывала четвертьфинальную серию последней. В первом матче против "Расинга" было совсем мало интересных моментов и в такой пресной игре "Ла Академия", как зовут клуб с Авежанеды, выглядела значительно более солидной. Против "Бока" игру было построено очень аккуратно с акцентом на осторожность и интенсивный отбор.

Еще до того в аргентинских СМИ часто проскальзывали намеки на то, что следующим тренером "Боки" будет Себастьян Беккасесе. Он не только молодой и успешный, но и "модный" тренер, яркий спикер, очень эмоциональный, с большим набором тактических подходов. На фоне старорежимного Мигеля Анхеля Руссо он выглядит, как минимум, эффектно. Если бы ему удалось выбить "Боку", то приезд Беккасесе на "Бомбонеру" мог бы состояться в ближайшие дни.

"Расинг" откровенно игнорирует Кубок Диего Марадоны, некий миниатюрный чемпионат Аргентины. Он уже оказался в группе лузеров, но даже там особо напрягаться не собирается, все усилия были брошены на Либертадорес. "Бока" же такого себе не позволяет и ведет борьбу за победу на всех фронтах.

Хозяева фактически ничего не изменили в своей игровой модели по сравнению с первым поединком, но на этот раз сыграли очень сильно. За стартовые десять минут они провели пять полноценных мощных атак и две из них (Солдана, Тевес) должны были становиться результативными, если бы не выдающаяся игра чилийского голкипера Габриэля Ариаса. Если бы "Расинг" все же выстоял, то именно Ариас был бы героем встречи. Однако "Бока" забила дважды и имела еще едва ли не десяток подходящих возможностей. От начала до конца она диктовала свою волю, поэтому шансов на успех у подопечных Беккасесе не было, победил класс.

"Извини, любимая, что пропустил годовщину нашей свадьбы и пошел поиграть в мяч с ребятами. Я отдам тебе преимущество следующие тысячу раз" - написал Карлос Тевес в соцсети после матча.

Теперь в полуфиналах сыграют: "Ривер Плейт" - "Палмейрас", "Бока Джуниорс" - "Сантос".

Расписание игр: