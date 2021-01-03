Голы и удаления - Суперкласико как и должно быть. Бока и Ривер сыграли впервые с 2019-го

Аргентинский футбол - это сплошной парадокс. Чемпионат закончился 9 марта и до середины осени в стране не было соревнований. Это не помешало "Ривер Плейт" и "Боке Хуниорс" без игрового нормального тонуса дойти до полуфинала Либертадорес, а еще в Копа Судамерикана (аналог Лиги Европы) будут играть "Ланус", "Велес Сарсфилд" и "Дефенса и Хустисия".

Сейчас в Аргентине разыгрывают некий гибридный вариант чемпионата, который переименовали по ходу турнира, после смерти легенды он называется Копа Диего Марадона. Сначала в шести группах по четыре команды выявили по две лучшие и сформировали две группы по шесть клубов. Далее турнир в один круг и затем финал с участием лучших в сикстетах.

Вот здесь и наступает момент истины. По иронии судьбы "Ривер" и "Бока" в одной группе, поэтому в финале должно быть кто-то один из этих грандов. На самом деле в Аргентине куча дерби и в Росарио бывает даже горячей, чем в Байресе, но медийно упомянутые монстры - это 70 процентов аргентинского футбола. Да и просто это большая вражда имеет фантастический градус ненависти. Вспомните, что финал Либертадорес с участием этих клубов приходилось переносить в Мадрид из-за невозможности обеспечить порядок в столице Аргентины.

Этому Суперкласико уже 115 лет, однако последний раз вечные антагонисты встречались еще октябре 2019-го, тогда это был матч полуфинала Либертадорес и хотя "Бока" победила 1:0, она все равно оказалась "на щите", ведь проиграла ранее 0:2. Так что в 2020-м впервые за 94 года (1926 команды играли в двух альтернативных чемпионатах, поэтому не пересекались) не было ни одного матча Суперкласико, очевидна аномалия.

Так же аномально и выглядело то, что возвращение великого противостояния пришлось на момент, когда клубы не слишком в нем заинтересованы, впереди у них полуфиналы Либертадорес 2020, поэтому принципиальность матча явно снизилась. Хотя внутренний нерв в таких играх всегда будет, даже если тренеры думают иначе.

"Бока Хуниорс" подошла к игре с лучшими чем у соперника позициями. Матч дома, ничья в пользу "генуэзцев", потому что они имели лучшие за "миллионеров" дополнительные показатели. Также подопечные Мигеля Анхель Руссо имели на один день больше подготовки к игре Либертадорес, поэтому привлекли больше игроков основы к этому бою.

Копа Диего Марадона. Второй этап. Четвертый тур

"Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" 2:2

Голы: Абила (10), С.Вилья (86) - Джиротти (74), Борре (77)

Предупреждение: Буффарини, Кампусано, Тевес, Вилья - Карраскаль, Перес, Монтиэля

Удаление: Кампусано (58) - Перес (80)

Стадион: "Альберто Хосе Армандо - Ла Бомбонера"

Главный арбитр - Фернандо Рапаллини

"Бока": Андрада - Буффарини, Самбрано, Изкьердос, Мас - Вилья, Кампусано, Капалди, Кардона (Хара, 63) - Зарате (Тевес, 57), Абила (Солдана, 57). Главный тренер - Мигель Анхель Руссо

"Ривер": Армани - Монтиэля, Рохас, Диас, Пинола (Феррейра, 68) - Зукулини (Начо Фернандес, 46), Перес, Де Ла Круз (Понсио, 71) - Бельтран (Матиас Суарес, 46), Борре, Карраскаль (Джиротти, 68). Главный тренер - Гальярдо

253-е Суперкласико прошло в обычном ритме - куча жестких столкновений, много эмоций. "Ривер" вел темп матча, но "Бока" проводила очень хорошо отработанные контратаки. Две из них стали голевыми и еще хозяева имели несколько прекрасных шансов забить. Стратегически "Бока" получила важный результат, ведь она осталась лидером группы и претендует на главный финал. Однако по качеству игры понравились обе команды, особенно "Ривер". Пока в перспективе на Либертадорес ребята Марсело Гальярдо выглядит очень солидно.