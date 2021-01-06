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Самый черный вечер Ривера. Аргентинский гранд провалил домашний полуфинал Либертадорес

Южная Америка
(1 голосов)

Луис Адриано близок к очередному титулу, уже в Южной Америке

Самый черный вечер Ривера. Аргентинский гранд провалил домашний полуфинал Либертадорес
Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

У Марсело Гальярдо были все основания смотреть на матч против бразильцев с положительными ожиданиями. Предыдущую игру с "Бокой Хуниорс" команда провела хорошо и имела все шансы на глобальный успех. Тогда ничья 2:2 выглядела плюсом, но сейчас можно и иначе взглянуть на ситуацию. "Ривер" бросил достаточно сил на бой с "Бокой", а вот более престижный и важный матч против "Палмейраса" провалил.

Исторически у "миллионеров" всегда были проблемы с "Палмейрасом". В Либертадорес команды встретились единственный раз в 1999-м, тогда в Байресе выиграли хозяева 1:0, а в Сан-Паулу была победа "зеленых человечков" 3:0. В том же году уже в Кубке Меркосул "Палмейрас" вновь дома победил 3:0, после выездной ничьей 3:3. В 2001-м соперники дважды играли вничью (2:2 и 3:3). Итак, голов всегда хватало в этих противостояниях, что повторилось и сейчас.

Но кто мог представить такое фиаско "Ривера"?

За стартовые пять минут аргентинцы уже должны были лидировать со счетом 2:0, колумбийцы Борре и Карраскаль имели идеальные возможности отличиться.

А потом забил "Палмейрас". Форвард Рони не зря смотрел куда-то далеко в небо после гола, его результативный удар стал стечением многих обстоятельств и состоялся не без покровительства богов фарта. Далее же "Вердао" методично добивал соперника.

Второй гол это два и, возможно, единственные достоинства нашего старого знакомого Луиса Адриано. Во-первых, он прекрасно работает корпусом и может одним движением могучих плеч развернуть соперника, это он и сделал. А еще у экс-дончанина огромная врожденная скорость, ее и включил Луис, чтобы спокойно реализовать выход один на один с вратарем.

Следующим ключевым моментом игры стал безумный поступок Хорхе Карраскаля, он в банальной игровой ситуации в центре поля просто ударил ногой соперника, который уже опередил его - красная карточка и штрафной, подача с которого привела к третьему голу. Аргентинцы вычислили по губам Гальярдо, что он во время удаления Карраскаля сказал, что колумбийцу за его поступок стоит отрезать яйца.

Самый черный вечер Ривера. Аргентинский гранд провалил домашний полуфинал Либертадорес - изображение 1

На послематчевой пресс-конференции "Маленький Наполеон" сказал другое: "Я воспринимаю поражение, принимая на себя ответственность за ошибки, которые мы обычно не делаем. Мы команда, которая рискует и противостоит соперникам и разным условиям, и в этих случаях за ошибки платят дорого".

Копа Либертадорес. Полуфинал. Первый матч
Стадион: "Либертадорес де Америка" (Авежанеда)
"Ривер Плейт" - "Палмейрас" 0:3
Голы: Рони (27), Луис Адриано (47), Винья (62)
"Ривер Плейт": Армани - Монтиэля, Пинола, Рохас, Каско (Джиротти, 74) - Энцо Перес (Пауло Диас, 88) - Начо Фернандес (Хулиан Альварес, 81), Карраскаль, Де Ла Круз - Борре, Матиас Суарес (Понсио, 74). Главный тренер - Гальярдо
"Палмейрас": Вевертон - Габриэль Менино, Маркос Роча, Густаво Гомес, Алан Эмпереур, Винья - Патрик (Эмерсон, 78), Данило (Зе Рафаэль, 67) - Рони (Брено, 71), Густаво Скарпа (Рафаэль Вейга, 71) - Луис Адриано (Виллиан Гомес, 78). Главный тренер - Абель Феррейра
Предупреждения: Борре, Де Ла Круз, Понсио - Гомес, Патрик, Данило, Эмерсон
Удаление: Хорхе Карраскаль (60)
Главный арбитр: Леодан Гонсалес (Уругвай)

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В статье: Луис Адриано Копа Либертадорес Палмейрас (Сан-Паулу) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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Комментарии (1)
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ts0y (Чернигов)
06.01.2021 в 11:32
"Ривер Плейт" - "Палмейрас" 3:0 Вы, как всегда, в своем стиле. Редактор статьи проверяет или нет?)
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