Самый черный вечер Ривера. Аргентинский гранд провалил домашний полуфинал Либертадорес

У Марсело Гальярдо были все основания смотреть на матч против бразильцев с положительными ожиданиями. Предыдущую игру с "Бокой Хуниорс" команда провела хорошо и имела все шансы на глобальный успех. Тогда ничья 2:2 выглядела плюсом, но сейчас можно и иначе взглянуть на ситуацию. "Ривер" бросил достаточно сил на бой с "Бокой", а вот более престижный и важный матч против "Палмейраса" провалил.

Исторически у "миллионеров" всегда были проблемы с "Палмейрасом". В Либертадорес команды встретились единственный раз в 1999-м, тогда в Байресе выиграли хозяева 1:0, а в Сан-Паулу была победа "зеленых человечков" 3:0. В том же году уже в Кубке Меркосул "Палмейрас" вновь дома победил 3:0, после выездной ничьей 3:3. В 2001-м соперники дважды играли вничью (2:2 и 3:3). Итак, голов всегда хватало в этих противостояниях, что повторилось и сейчас.

Но кто мог представить такое фиаско "Ривера"?

За стартовые пять минут аргентинцы уже должны были лидировать со счетом 2:0, колумбийцы Борре и Карраскаль имели идеальные возможности отличиться.

А потом забил "Палмейрас". Форвард Рони не зря смотрел куда-то далеко в небо после гола, его результативный удар стал стечением многих обстоятельств и состоялся не без покровительства богов фарта. Далее же "Вердао" методично добивал соперника.

Второй гол это два и, возможно, единственные достоинства нашего старого знакомого Луиса Адриано. Во-первых, он прекрасно работает корпусом и может одним движением могучих плеч развернуть соперника, это он и сделал. А еще у экс-дончанина огромная врожденная скорость, ее и включил Луис, чтобы спокойно реализовать выход один на один с вратарем.

Следующим ключевым моментом игры стал безумный поступок Хорхе Карраскаля, он в банальной игровой ситуации в центре поля просто ударил ногой соперника, который уже опередил его - красная карточка и штрафной, подача с которого привела к третьему голу. Аргентинцы вычислили по губам Гальярдо, что он во время удаления Карраскаля сказал, что колумбийцу за его поступок стоит отрезать яйца.

На послематчевой пресс-конференции "Маленький Наполеон" сказал другое: "Я воспринимаю поражение, принимая на себя ответственность за ошибки, которые мы обычно не делаем. Мы команда, которая рискует и противостоит соперникам и разным условиям, и в этих случаях за ошибки платят дорого".

Копа Либертадорес. Полуфинал. Первый матч

Стадион: "Либертадорес де Америка" (Авежанеда)

"Ривер Плейт" - "Палмейрас" 0:3

Голы: Рони (27), Луис Адриано (47), Винья (62)

"Ривер Плейт": Армани - Монтиэля, Пинола, Рохас, Каско (Джиротти, 74) - Энцо Перес (Пауло Диас, 88) - Начо Фернандес (Хулиан Альварес, 81), Карраскаль, Де Ла Круз - Борре, Матиас Суарес (Понсио, 74). Главный тренер - Гальярдо

"Палмейрас": Вевертон - Габриэль Менино, Маркос Роча, Густаво Гомес, Алан Эмпереур, Винья - Патрик (Эмерсон, 78), Данило (Зе Рафаэль, 67) - Рони (Брено, 71), Густаво Скарпа (Рафаэль Вейга, 71) - Луис Адриано (Виллиан Гомес, 78). Главный тренер - Абель Феррейра

Предупреждения: Борре, Де Ла Круз, Понсио - Гомес, Патрик, Данило, Эмерсон

Удаление: Хорхе Карраскаль (60)

Главный арбитр: Леодан Гонсалес (Уругвай)