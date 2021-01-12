Социальное неравенство, студенты и Аугусто Пиночет. ТОП-5 лучших противостояний Чили

Инциденты на футбольных аренах Чили происходили еще в первой половине XX века – когда в стране сформировались клубные противостояния. Естественно, такого околофутбольного трэша как в Аргентине, в Чили никогда не было, но, как говорится, своя атмосфера присутствовала. Многие столкновения болельщиков происходили из-за крайней инертности полицейских, а кроме того, специфика чилийских футбольных банд заключается еще и в максимальном причинении урона вражескому стадиону.

Рассмотрение ТОП-5 главных чилийских противостояний мы начнем с пятой позиции и постепенно доберемся до самого верха.

№5. Вечный чемпион против претенциозного выскочки

Наименование противостояния: "Класико Альбо-Лоино"

Участники: "Коло-Коло" (49 титулов, в том числе 3 международных) VS "Кобрелоа" (9 титулов)

Самое молодое из всех знаковых противостояний страны. Клуб "Кобрелоа" основали только в 1977-ом году в суровом городе Калама, находящемся на высоте 2200 метров над уровнем моря, в пустыне Атакама, в окружении горных рудников. Последний дождь с грозой прошел в этом городе еще в 1972-ом году – а до этого его не было 400 лет.

Как настолько молодая команда дошла до того, что ее матчи против El Eterno Campeon ("Вечный чемпион", прозвище "Коло-Коло") воспринимаются в качестве принципиальных? Дело в том, что "Кобрелоа" единственный чилийский клуб, имеющий преимущество над "Коло-Коло" по личным встречам в национальном чемпионате: 33 победы, 28 ничьих, 32 поражения.

Естественно, что "Вечный чемпион" начал воспринимать "Лис пустыни" (никнейм "Кобрелоа", так же именуется и их стадион) в качестве выскочек, которых необходимо поставить на место. Встречи на арене "Зоррос дель Десьерто" в городе Калама становились для самой титулованной команды Чили настоящим адом: разреженный воздух, нехватка кислорода и крайне враждебное отношение 12 тысяч зрителей.

Атакующий полузащитник Хуан Карлос Орельяна по прозвищу "Левый каньон" (сразу понятно, на каком фланге он действовал) называл "Зоррос дель Десьерто" худшим стадионом, на котором ему доводилось играть. Орельяна провел в "Коло-Коло" шесть лет и участвовал первом в истории поединке между "Кобрелоа" и "Вечным чемпионом". "Левый каньон" тогда забил, но футболисты "Коло-Коло" сенсационно уступили в гостях со счетом 2:4 – это случилось в 1978-ом году.

№4. Парни делят порт

Наименование противостояния: "Класико Портеньо"

Участники: "Эвертон" (5 титулов) VS "Сантьяго Уондерерс" (6 титулов)

Города Винья-дель-Мар ("Эвертон") и Вальпараисо ("Сантьяго Уондерерс") входят в городскую агломерацию Большой Вальпараисо, поэтому этот матч воспринимается в качестве классического дерби. Класико Портеньо означает "Портовое Класико".

В 1950-ом году на предсезонном (12 команд, 3 группы, полуфинал, финал) турнире, Кубке Карлоса Варела два клуба из Большого Вальпараисо, которые к тому времени уже считались принципиальными соперниками, встретились в весьма необычном матче.

Дело в том, что "Странники" - так переводится, собственно, Wanderers, хотя команду, согласно футбольной традиции испаноговорящего мира, обычно, как старейшую в стране, именуют "Деканами" - не хотели приезжать на турнир из-за отсутствия поддержки со стороны Федерации футбола Чили. Во избежание дисквалификации ехать все равно пришлось, но тренер Клементе Миранда сумел уговорить на поединок только трех футболистов первой команды (один из них, защитник Франсиско Хулио, встал в ворота), к которым прибавил восьмерых представителей молодежного состава. Итог вышел максимально плачевным: "Эвертон" разгромил "Сантьяго Уондерерс" со счетом 17:0.

Главный матч Большого Вальпараисо славится жестокими боями между баррас бравас обоих коллективов. Боевые отряды "Эвертона" носят название Los del Cerro. Эта банда образовалась в 2003-м году, выйдя из болельщицкого общака клуба (Los Ruletores), а теперь является одной из крупнейших организаций околофутбола в стране.

Их главными врагами, естественно, выступает олдскульная бригада "Сантьяго Уондерерс", именующаяся Los Panzers. Считается, что по уровню насилия битвы фанатов в Большом Вальпараисо уступают только замесам в Сантьяго.

№3. Война на современный лад

Наименование противостояния: "Класико Модерно", "Класико Альбо-Крусадо"

Участники: "Коло-Коло" (49 титулов, в том числе 3 международных) VS "Универсидад Католика" (22 титула, в том числе 1 международный)

"Вечный чемпион" и "Крестоносцы" (прозвище "Универсидад Католика) входят в тройку величайших и самых титулованных клубов Чили. Вместе с ними в славном классическом триумвирате состоит еще и "Универсидад де Чили".

В основе противостояния "Современного Класико" лежат социокультурные различия: еще в середине прошлого века чилийские журналисты начали обращать внимание на то, что глобальная масса фанатов "Коло-Коло" покупает билеты в ценовой категории D (самые дешевые), тогда как болельщики "Крестоносцев" никогда не сидят в D, выкупая тикеты в ценовых категориях A, B и C.

А, B, C и D – это не просто литеры категоризации билетов, в стране вообще принято таким образом ранжировать общество, если ставить во главу угла материальный достаток.

Саппортеры "Вечного чемпиона" называют поклонников "Универсидад Католика" презрительным термином "куико" - он означает человека из высших слоев общества, демонстрирующего снобизм и нарочито подчеркивающего свое социальное положение. Конечно, болельщикам "Коло-Коло" прилетает и обратка: для фанатов "Крестоносцев" они "флайте" - так в Чили именуют социальных маргиналов, потребителей марихуаны и просто тех, кто ведет себя вульгарно.

№2. Отдай мою зачетку!

Наименование противостояния: "Класико Университарио"

Участники: "Универсидад де Чили" (27 титулов, в том числе 1 международный) VS "Универсидад Католика" (22 титула, в том числе 1 международный)

Корни этого академического противостояния растут из сурового антагонизма двух крупнейших учебных вузов страны – Чилийского университета ("Универсидад де Чили" или "У") и Католического университета ("Универсидад Католика" или "Крестоносцы").

Это первый матч в Чили, который получил название "классического" - данное событие случилось еще в 1933-ом году, когда клубу "Универсидад де Чили" было только 6 лет, а команда "Универсидад Католика" еще вообще не существовала. Как тогда играли-то? У Католического университета имелась спортивная секция, представители которой, кроме всего прочего, играли в футбол.

Los de Abajo, барра брава "Универсидад де Чили", была основана в 1987-ом году, а уже в середине девяностых приобрела широкую известность из-за многочисленных насильственных инцидентов. Именно по причине в большинстве своем разрушительной активности болельщиков "У" (нападения на автобусы с игроками, вечные атаки на фанатов "Коло-Коло" и "Универсидад Католика") в Чили приняли закон "О насилии на стадионах". В 2012-ом году члены бригады Los de Abajo запустили на матче "Универсидад Католика" - "Аудакс Итальяно" мощнейшие фейерверки, больше похожие на взрывы бомб. Встречу пришлось приостановить, а правительство Чили начало реализовывать программу "План безопасного стадиона", в которой, наконец-то, запретили решетки на болельщицких секторах.

№1. Самый главный матч

Наименование противостояния: "Суперкласико", "Эль Класико дель футболь чилено"

Участники: "Коло-Коло" (49 титулов, в том числе 3 международных) VS "Универсидад де Чили" (27 титулов, в том числе 1 международный)

Первое чилийское Суперкласико датировано 1938-м годом, а с середины прошлого века встреча стала принципиальной. Оба клуба базируются в столице страны, городе Сантьяго. "Коло-Коло" назван так в честь полулегендарного Колоколо, вождя племени мапуче, боровшегося с испанскими завоевателями.

Отношения между "Вечным чемпионом" и "У" максимально сложные: поединки пестрят красными карточками, жесткими стыками и толпой болельщиков, в любой момент мечтающей броситься на исторического противника. Искрой, которая разожжет пламя, может выступить все, что угодно. Например, в 1997-ом году "Универсидад де Чили" принимал "Коло-Коло", минимально вел в счете, но пропустил на последней минуте. После игры идол болельщиков "У", голкипер Серхио Варгас по прозвищу "Супермен", отразивший в том матче пенальти, ударом ноги сломал дверь раздевалки. Когда об этом стало известно фанатам "Универсидад де Чили", они решили атаковать болельщиков "Коло-Коло" за пределами стадиона: пришлось вызывать спецназ.

Ко всему этому примешиваются еще и политические мотивы. Например, считается (не всеми, но такая информация существует), что диктатор Аугусто Пиночет дал деньги на постройку "Монументаля", домашней арены "Коло-Коло".

В отместку Los de Abajo, барра брава "У", стремится при каждом удобном случае нанести максимальные повреждения вражескому логову, круша сектора на "Монументаль". Поклонники "Универсидад де Чили" называют поле врага "стадионом Пиночета".

Garra Blanca ("Белый коготь"), главная боевая сила фестлайнеров "Коло-Коло". Барра брава образовалась в 1986-ом году, но известность стала получать в девяностых, когда их бои против карабинеров и фанатов "У" не без ужаса наблюдала вся Южная Америка.

Первая смерть в чилийском футболе, связанная с ОФ-течением, тоже произошла по вине парней из Garra Blanca: в 1990-ом году они настолько сильно избили 17-летнего Данило Родригеса, саппортера "Унион Эспаньола", что через 6 дней он скончался в больнице.

Традиционно, члены Garra Blanca постоянно используют дымовые шашки – дым, естественно, должен быть белым, согласно главному клубному цвету. Иногда поле забрасывают таким большим количеством дымовых шашек, что арбитры вынужденно прерывают на какое-то время матчи с участием "Коло-Коло".

Чилийское Суперкласико это не аргентинское Суперкласико, но поверьте, в Сантьяго мало не покажется никому.