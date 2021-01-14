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Экс-форвард Динамо предложил свою кандидатуру на пост главного тренера аргентинского клуба

Южная Америка
(1 голосов)

Роберто Нанни может возглавить Индепендьенте

Экс-форвард Динамо предложил свою кандидатуру на пост главного тренера аргентинского клуба
Новина українською

Экс-форвард киевского "Динамо" Роберто Нанни может принять вакантный пост главного тренера аргентинского "Индепендьенте", сообщает Infiernorojo.

Специалист уже встретился с генеральным секретарем клуба и озвучил ему свой план развития команды на ближайшее время. Совет директоров должен ознакомиться с проектом и определиться с именем следующего руководителя клуба.

Отмечается, что кроме Нанни на эту должность также претендуют Эрнан Креспо и Диего Дабове.

Отметим, что Нанни завершил карьеру игрока в 2017 году, после чего начал работать в парагвайском "Серро Портеньо", где до конца 2019 года выполнял функции спортивного директора.

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В статье: Динамо (Киев) Роберто Нанни
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