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Парагвайского форварда дисквалифицировали за празднование гола со спущенными трусами

Южная Америка
(1 голосов)

Рауль Бобадилья отжег по полной программе

Парагвайского форварда дисквалифицировали за празднование гола со спущенными трусами
Новина українською

Парагвайская федерация футбола дисквалифицировала на 5 матчей и оштрафовала на 10 минимальных зарплат форварда "Гуарани" Рауля Бобадилью за очень экстравагантное празднование гола.

Помимо привычной футболки он решил снять еще и трусы. До полного обнажения дело не дошло, но чиновники все равно посчитали поведение игрока недостойным. В общем, смотрите сами.

Рауль уже извинился за свое поведение: "Я сожалею, что так отпраздновал. Надеюсь, моя жена ничего не видела, иначе меня ждет плохой вечер. Я спустил трусы чуть ниже, чем планировал".

33-летний Бобадилья хорошо известен в Европе по выступлениям за "Базель", "Гладбах" и "Аугсбург", суммарно на его счету 166 матчей (29 голов) в Бундеслиге.

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В статье: курьезы Гуарани (Парагвай) Рауль Бобадилья
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Источник:
Tigo Sports

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