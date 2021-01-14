Парагвайского форварда дисквалифицировали за празднование гола со спущенными трусами

Парагвайская федерация футбола дисквалифицировала на 5 матчей и оштрафовала на 10 минимальных зарплат форварда "Гуарани" Рауля Бобадилью за очень экстравагантное празднование гола.

Помимо привычной футболки он решил снять еще и трусы. До полного обнажения дело не дошло, но чиновники все равно посчитали поведение игрока недостойным. В общем, смотрите сами.

Olimpistas exigen que Raúl Bobadilla sea suspendido por este festejo. Así como a Pollo Recalde como cuando mostró los genitales y lo castigaron con 4 partidos. pic.twitter.com/6jYT7Cd2ku — Ale Silva (@alesilvaper) December 24, 2020

Рауль уже извинился за свое поведение: "Я сожалею, что так отпраздновал. Надеюсь, моя жена ничего не видела, иначе меня ждет плохой вечер. Я спустил трусы чуть ниже, чем планировал".

33-летний Бобадилья хорошо известен в Европе по выступлениям за "Базель", "Гладбах" и "Аугсбург", суммарно на его счету 166 матчей (29 голов) в Бундеслиге.