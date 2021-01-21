Гвардиола и МЮ уже шлют факсы. Юные таланты и открытия Кубка Марадоны

"Бока Хуниорс" взяла трофей, по ходу розыгрыша которого он получил имя Марадоны, самого знаменитого из футболистов, выступавших в форме "генуэзцев". Да, это очень символично. Сам по себе турнир несколько специфический, но он был нужен для раздачи последних путевок в международные кубки, а также как практика для команд, ведь чемпионат Аргентины завершился в начале марта 2020-му, следующий планируют запустить в начале марта 2021-му.

Поэтому Кубок Марадоны и не претендовал на монументальность, он просто был необходим как официальное соревнование. Именно поэтому к его итогам и ходу событий автор текста относится с определенным скепсисом. Но увидеть команды было интересно. Хочу вспомнить тех футболистов, которые достигли очевидного прогресса именно на этих соревнованиях. Это не список крупнейших талантов Аргентины, или юных игроков, которые могут стать звездами большого калибра. В перечень вошли те, кто удивил, или серьезно ускорил рост своей игровой карьеры. Именно поэтому не будут упоминаться футболисты "Ривера" и "Боки", прорывов в рядах грандов не было, некоторые сделали шаг вперед не более. Ограничиваться возрастными рамками я не собирался, но само по себе получилось, что вспоминаю футболистов в диапазоне 17-24 года. Логично, что более взрослым игрокам трудно удивить или слишком стремительно добавить скиллов. Также не было цели втиснуть перечень в условную десятку или футбольную одиннадцатку.

Джулиано Галоппо. 21 год. "Банфилд". Центральный полузащитник

"Банфилд" героически боролся за трофей, вышел в финал и уступил "Боке Хуниорс" только в серии послематчевых пенальти. Стержень и мотор команды - Галоппо. В наиболее применяемой его командой схеме 4-1-4-1 он один из тех двух парней, которые располагаются в центре над единственным опорником. В схеме 4-2-3-1 он второй опорник. Джулиано хорошо продвигает мяч, всегда идет на обострение и хорошо борется в воздухе. По набору качеств он восьмерка. В течение Кубке Марадоны он окончательно сформировался как готовый продукт, полноценный и весьма ценный футболист. Галоппо является воспитанником системы "Боки", которую он оставил в 2014-м из-за абсолютного отсутствия доверия со стороны тренеров. Транзитом через "Атлетико де Рафаэла" он стал футболистом "Банфилда", а ныне и одним из лидеров. Контракт до конца 2023-го года.

Мартин Пайеро. 22 года. "Банфилд". Центральный полузащитник

Именно с Пайеро Галоппо составил идеальный дуэт. Прекрасное взаимопонимание позволило им прогрессировать и заставить команду делать то же самое. За крепкое телосложение парня зовут "Толстый". Мартин не похож на бодигарда, рост 182 сантиметра, однако встретиться с ним плечом к плечу не слишком радостно. В первую команду его взял Креспо и предоставил возможность для дебюта в 2017-м году. У знаменитого наставника Хулио Сезара "Кота" Фалсиони он не попал в любимцы. Бывший известный вратарь отправил хавбека в родной город Кордобы в аренду в "Тажерес". Там не было успеха, но была практика. Этим летом уже тяжело болен Фалсиони (рак горла), который отходил от дел, настоял на возвращенные парня. Этот шаг стал счастливым для Пайеро. У вечного помощника Фалсиони Хавьера Сангинетти, который возглавил команду, он стал беспрекословно основным и поражает надежностью. Его контракт истекает в июне 2022-го.

Алан Веласко. 18 лет. "Индепендьенте". Вингер

Его называют "Жемчужина". Веласко это эстетика, это маленький и яркий игрок. Он от плоти и крови "Индепендьенте", пришел в клуб, когда не было еще и 10 лет. Был звездой на юношеском уровне и теперь пытается действовать так же и среди взрослых, что нелегко с ростом 167. Но это Южная Америка, здесь даже карманный венесуэлец Сотелдо (158 см) переворачивает все вверх дном. Очевидно, что парень техничный и вовсе не медленный. Еще у него очень серьезный удар, недавно он его продемонстрировал, забив гол "Ривер Плейту".

Веласко это товар на продажу в ближайшее время. "Индепендьенте" отлично воспитывает талантливых игроков и имеет серьезные, длительные финансовые проблемы. Пять голов в девяти матчах Кубка Марадоны привлекли к нему много внимания. В декабре клуб подписал с ним соглашение до конца 2023-го года и поставил клаусула в 23 с половиной миллиона долларов. За столько не продадут пока, но будут рассматривать все предложения 10+ миллионов, деньги очень нужны.

Тьяго Алмада. 19 лет. "Велес Сарсфилд". Плеймейкер

Два с половиной полноценные сезоны в профессиональном клубе на очень серьезном уровне - это круто для молодого, а для 19-летнего и подавно. Тьяго - десятка и этим, кажется, все сказано. Этой зимой он окончательно убедил всех, что он значительно больше, чем талантливый парень. Летом им интересовался "Манчестер Юнайтед" и "Лидс". Кстати, сам парень заверил, что очень хотел бы играть у Марсело Бьелсы, но пока этот клуб просто не может перебить предложения "красных дьяволов" и "Арсенала". Говорят, "Юнайтед" готов заплатить 20 млн евро, клаусула игрока 25 контракт, до конца 2023-го года. "Манчестер Юнайтед" уже подписал двух атакующих талантов Факундо Пеллистри и Амада Диалло, хотели еще Санчо, но не получилось. Алмаду стремится забрать уже зимой.

Карлос Алькарас. 18 лет. "Расинг". Правый полузащитник / оттянутый форвард

В марте прошлого года он вышел на замену во второй раз во взрослой команде "Расинга" и принес выездную победу над "Альдовиси" 4:3. И с тех пор у него все идет хорошо. Мало матчей из-за того, что весь футбол в Аргентине принимал многомесячную паузу. "Чарли" быстро стал основным и формально действует как форвард, на самом деле он много работает на фланге и не является чистым острием атак. Просто структура игры у его тренера Себастьяна Беккасисе настолько подвижна, всеобъемлющая и изменчива, что схемы здесь достаточно условны, как и позиции большинства игроков. Алькарас быстро научился держать высокий темп. Он умный и быстрый с прекрасным умением врываться в свободные зоны. Профессиональный контракт подписал год назад, и он действует до конца 2023-го, клаусула 22 миллиона долларов.

Лаутаро Моралес. 21 год. "Ланус". Вратарь

В молодом возрасте чаще всего ярко себя проявляют атакующие игроки. Этот же парень вратарь, позиция на которой играют долго, порой очень долго. Вратарь в 21 год - это как 17-18 у вингеров. За малый промежуток времени в конце прошлого начале текущего годов он сыграл 15 матчей. Был основным в Копа Судамерикана. Этот трофей он еще может взять, ведь его "Ланус" в финале. 23-го января финал в Кордобе против "Дефенс и Хустисии". Правда, Лаутаро его, видимо, пропустит, ведь травмировал левую руку. Сбалансированный в навыках голкипер с хорошим умением к отражению пенальти. По манере игры больше похож на Герона Рулли из "Вильярреала".

Факундо Фариас. 18 лет, "Колон". Атакующий хавбек / оттянутый форвард

Еще осенью позапрошлого года "Бока" попыталась перехватить этого парня у "Колона" и подверглись жесткой позиции отца футболиста - тот должен стать игроком основы родного клуба и закрепиться, все остальное потом. Тогда Факундо играл каноническую 10-ку. Сейчас его действия на поле получили больший диапазон. Однако только в Кубке Марадоны Фариас стал заметным в главной команде, хотя еще не основным. Девять матчей и три гола левши уже делают ему шикарную рекламу. "Манчестер Сити", "Вильярреал", "Рома" и "Лилль" уже обращались с вопросами к клубу, пока не четкими предложениям. Его контракт рассчитан до весны 2023-го года.

Науэль Теналья. 24 года. "Тажерес де Кордоба". Центральный защитник

"Новый Вальтер Самуэль", так зовут этого парня. С именитым сборником его объединяет рост (182 сантиметра) и комплименты от самого Самуэля. Быстрый, достаточно умен, с четким отбором и хорошим пасом для выхода со своей половины поля. Сейчас он выглядит как идеальный правый защитник. До этого его знали, но не считали настолько крутым. Надо было дорасти до статуса звезды в Аргентине. На позиции правого центрального Науэль выглядит очень убедительно и с его помощью "Тажерес" до последнего боролся за выход в финал. Его контракт действует до середины 2022-го года и сейчас "Бока" ведет переговоры о покупке Тенальи.

Кумирами парня являются не супергерои, а Хулио Олартикоечеа (бывший защитник "Ривера" и "Боки", чемпион мира 1986-го) и баскетболист Маркос Делиа. Науэль иногда шутит, что со временем хочет перейти именно в баскетбол и там себя реализовать.

Дарио Сармиенто. 17 лет. "Эстудиантес". Правый вингер

В свои семнадцать мальчик второй год в главной команде клуба и во время Кубка стал футболистом основы. Талант парня очевиден, он еще не забил ни одного гола во взрослом футболе, но ставит на уши весь футбольный мир. Пеп Гвардиола лично советовал руководителям трансферного департамента подписать парня. Вполне возможно, этот трансфер состоится в ближайшее время, ведь "горожанам" нужно шевелиться, сильно активизировались и другие претенденты. "Сити" готов отдать за Сармиенто 17 млн долларов.

Кроме многих игровых качеств Дарио имеет привлекательный контракт для покупателей - в конце прошлого года он продлил соглашение только до 31 декабря 2021-му.

О нем уже покойный Алехандро Сабелья (экс-тренер сборной Аргентины) говорил: "Он будет звездой, будет большим мастером. Ему нужно только успокоиться и жить настоящим".

Мариано Перальта Бауэр. 22 года. "Сан Лоренцо". Форвард

В 22 года только 2 гола во взрослом футболе? Да, и это не омрачает талант парня. На самом деле, он только начинает свой путь в профи. Очень долго "Ирландец" был бомбардиром молодежной команды, засиделся там. Были и травмы и слишком "холодный" как для Аргентины характер, откуда и прозвище. Голы среди взрослых даются нелегко, однако его техника производит сильное впечатление. Для центрфорварда у него прекрасная работа с мячом, но ищет себе позицию не в глубине, а на острие. Возможно, ему нужно было бы еще поиграть в "Сан Лоренцо" и шансы на это невелики - контракт игрока истекает летом этого года, поэтому вокруг него уже есть ажиотаж. Скорее всего, он пойдет свободным агентом, вариантов же хватает.

Эмануэль Коронель. 23 года. "Банфилд". Правый защитник

Этот мучачо сыграл все 12 матчей своей команды в Кубке Диего Марадоны от начала до конца. Для сравнения в прошлом чемпионате Аргентины у него было только два. Такой себе теневой герой, от чего важность его работы не теряет ценность. Уже упомянутый тренер Фалсиони ровно год назад дал ему очередной шанс, вернул из аренды и убедил в светлом будущем. Для Коронеля оно наступило. Контракт до конца 2023 года.

Матео Карабахал. 23 года. "Арсенал где Саранди". Правый центральный / правый крайний защитник

Де-факто, он заявил о себе еще в прошлом сезоне, то есть полтора года назад. Но де-юре, только во много раз упомянутом турнире. Теперь это игрок основы. Надежный, очень трудолюбивый. А еще очень положительный в жизни. Поэтому поздний (относительно) старт не воспринимается как минус. Заинтересованность в нем уже есть со стороны бразильских и испанских клубов. Еще один футболист, чья привлекательность на рынке неуклонно растет. Его контракт с клубом истечет меньше чем за полгода.