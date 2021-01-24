Креспо и Трумф его Справедливости. Определился победитель Копа Судамерикана

Копа Судамерикана. Финал

23 января. Стадион: "Марио Альберто Кемпес" (Кордоба)

"Ланус" - "Дефенса и Хустисиа" 0:3

Голы: Адонис Уриэль Фриас (34), Брайан Ромеро (62), Вашингтон Камачо (90 + 2)

"Ланус": Моралес - Агирре, Бурдиссо, Алексис Перес, Бернабеу (Бесоцци, 81) - Де ла Вега (Ороско, 59), Бельмонте, Киньйон (Факундо Перес, 69), Вера (Белуши, 69) - Санд, Орсини. Главный тренер - Луис Зубелдиа

"Дефенса и Хустисиа": Унсаин - Пиццини, Паредес, Фриас (Камачо, 75), Мартинес, Дельгадо - Фернандес - Ларралде (Бенитес, 84), Исналдо - Ромеро (Бритесу, 76), Боу (Мерентиель, 61). Главный тренер – Эрнан Креспо

Предупреждения: Бурдиссо, Алексис Перес, Бернабеу, Белуши - Брайан Ромеро

Главный арбитр: Хесус Валенсуэла (Венесуэла)

Финал второго по рангу клубного турнира Южной Америки изначально запланировали провести в аргентинской Кордобе. Чем ближе подходили соревнования к завершению, тем очевиднее вырисовывался чисто аргентинский финал. Вообще, Судамерикана как раз для представителей этой страны наиболее успешная - за 18 предыдущих розыгрышей восемь раз аргентинцы побеждали. У вторых по титулам бразильцев только четыре победы.

Всего аргентинских клубов в Судамерикана 2020 приняло участие восемь. "Ланус" попал туда напрямую, а вот "Дефенса и Хустисиа" выступала в Либертадорес и заняла в группе третье место, именно таким путем подопечные Эрнана Креспо прошли в финал.

Сам Эрнан человек хорошо известный в футболе как выдающийся форвард, а вот тренерское признание он пока только ищет и стабильный клуб с 85-летней историей и отсутствием трофеев для этого неплохая площадка. "Ланус" же старше оппонента (106 лет), имеет национальные титулы и потому воспринимается как более сильный. А вот его тренеру Луису Зубелдии только 40 лет, хотя самостоятельно тренирует он с 2008-го, когда возглавил именно "Ланус", а затем работал не только на родине, а еще в Эквадоре, Колумбии, Мексике и Испании. Достаточно интересный наставник, который почти везде (кажется, только в "Алавес" у него совсем ничего не получилось) хорошо строит структуру игры своих команд. Хотя с результатами у него складывалось не всегда.

Как не сложилось вечером субботы. Потеряв лишь одного важного игрока, дисквалифицированного капитана Лаутаро Акосту (экс- "Севилья"), его команда тотально уступала сопернику. 40-летний нападающий Хосе Санд остался впереди в одиночестве, а "Дефенсия и Хустисиа" постоянно атаковала. Интересно, что играли с болельщиками, хотя и в ограниченном количестве. Сейчас их наличие настоящая отрада.

Еще до первого гола Брайан Ромеро имел чистый выход на ворота и впоследствии создал крутой шанс Франко Паредесу. Сам же гол стал апогеем командных действий - мяч разыгрывали долго и отдавали передачи даже в штрафной соперника, последней удар в этой яркой комбинации нанес правый центральный защитник, тоже показательно.

Далее дела к лучшему у "Ланус" не пошли. Колумбийский центрбэк Алексис Рафаэль Перес ошибся при передаче на вратаря и Брайан Ромеро наконец забил. Под конец игры Вальтер Камачо просто добил беспомощный "Ланус".

Среди героев игры и всего турнира - хавбек "Дефенс и Хустисии" 20-летний Энцо Фернандес. Похоже, что "Ривер Плейт", которому он принадлежит, вернет парня из аренды.

Победа "Дефенс и Хустисии" стала триумфом справедливости в футболе и иронией названия клуба, которое переводится как "Защита и Справедливость". Кстати, от защиты команда точно не играла в этот раз.

Завоевание титула даст клуба 4 миллиона долларов призовых, всего же кампания в Судамерикана принесет подопечным Эрнана Креспо 9 миллионов 275 тысяч прибыли. Также команда сыграет в матче Кубка Сугура Банк с японским ФК "Токио". Трофей больше колоритный чем ценен, но приносит немалый доход.