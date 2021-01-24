В результате авиакатастрофы погибли четыре игрока и президент бразильского клуба

Сегодня, 24-го января приблизительно в 8:15 утра в Бразилии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли футболисты и президент ФК "Пальмас". Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди.

Самолет разбился через несколько минут после взлета с взлетно-посадочной полосы в районе Лузимангес в Порто-Насьональ, муниципалитете, расположенном в 60 км к югу от Пальмаса. Самолет упал на землю в зарослях за пределами взлетно-посадочной полосы.

Имена погибших: