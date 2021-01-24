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В результате авиакатастрофы погибли четыре игрока и президент бразильского клуба

Южная Америка
(1 голосов)

Игроки ФК "Пальмас" летели на матч Кубка Верди

В результате авиакатастрофы погибли четыре игрока и президент бразильского клуба
Новина українською

Сегодня, 24-го января приблизительно в 8:15 утра в Бразилии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли футболисты и президент ФК "Пальмас". Игроки и президент летели на игру против команды "Вила-Нова" в рамках Кубка Верди.

Самолет разбился через несколько минут после взлета с взлетно-посадочной полосы в районе Лузимангес в Порто-Насьональ, муниципалитете, расположенном в 60 км к югу от Пальмаса. Самолет упал на землю в зарослях за пределами взлетно-посадочной полосы.

Имена погибших:

  • Рануле: вратарь, 27 лет;
  • Лукас Пракседес: левый защитник, 23 года;
  • Гильерме Ноэ: защитник, 28 лет;
  • Маркус Молинари: полузащитник, 23 года;
  • Лукас Мейра: президент "Палмас", 32-летний бизнесмен.
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Источник:
Globoesporte

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