Неймар и Агуэро – в южноамериканской сборной десятилетия по версии IFFHS
Лео тут?
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала сборную лучших футболистов Южноамериканской конфедерации за последнее десятилетие (2011-2020).
Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия);
Защитники: Дани Алвеш, Тьяго Силва, Марсело (все – Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина);
Полузащитники: Каземиро (Бразилия), Анхель Ди Мария, Лионель Месси (оба – Аргентина);
Нападающие: Неймар (Бразилия), Серхио Агуэро (Аргентина), Паоло Герреро (Перу).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:IFFHS
Популярное сейчас
- Черноморец: взгляд в будущее с оглядкой назад
- Второй после Дуэлунда? В киевское Динамо сватают игрока сборной Дании
- Клопп снова бьет Моуриньо. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:3. Видео голов и обзор матча
- Шахтер, Ливерпуль и Манчестер Сити претендуют на 17-летнего форварда Флуминенсе
- Сексуальная девушка-хирург футболиста, который вчера променял Милан на Лацио. ФОТО
- Яркая девушка молодой итальянской звезды, которая готова покорять мир высокой моды. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 11:42
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...