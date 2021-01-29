  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Неймар и Агуэро – в южноамериканской сборной десятилетия по версии IFFHS
В тренде

Неймар и Агуэро – в южноамериканской сборной десятилетия по версии IFFHS

Южная Америка
(2 голосов)

Лео тут?

Неймар и Агуэро – в южноамериканской сборной десятилетия по версии IFFHS
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) презентовала сборную лучших футболистов Южноамериканской конфедерации за последнее десятилетие (2011-2020).

Вратарь: Жулио Сезар (Бразилия);

Защитники: Дани Алвеш, Тьяго Силва, Марсело (все – Бразилия), Хавьер Маскерано (Аргентина);

Полузащитники: Каземиро (Бразилия), Анхель Ди Мария, Лионель Месси (оба – Аргентина);

Нападающие: Неймар (Бразилия), Серхио Агуэро (Аргентина), Паоло Герреро (Перу).

Читайте такжеМесси и Роналду могли играть вместе?! Лапорта рассказал, из-за какого игрока Барселона не подписала Криштиану

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Жулио Сезар Тьяго Силва Неймар Анхель Ди Мария Хавьер Маскерано Серхио Агуэро Марсело IFFHS Каземиро Дани Алвес Паоло Герреро
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
IFFHS

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
29.01.2021 в 11:42
Хто писав про те, що Мессі - форвард тепер погляньте на амплуа Мессі у цій збірній
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...