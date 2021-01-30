Халк вернулся на родину

Бразильский нападающий Халк стал футболистом "Атлетико Минейро". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контрактное соглашение игрока с клубом будет рассчитано до 2022 года. В ближайшее время он прибудет в клуб, чтобы пройти медицинское обследование и подписать соглашение.

Последним клубом 34-летнего Халка стал китайский "Шанхай СИПГ", за который бразилец провёл 100 матчей во всех турнирах, забил 50 голов и отдал 37 результативных передач. До этого он защищал цвета "Зенита" и "Порту".