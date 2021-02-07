Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга

"Это была любовь с первого взгляда. Как в наших сериалах", - смеется журналист Роберто Флорес.

Он следит за "Тигрес" уже более 20 лет, и прекрасно помнит, с каким недоверием и сомнениями встретили мексиканские СМИ долговязого нападающего, никогда ранее не покидавшего родную Францию.

Это было летом 2015 года. Жиньяку тогда было 29 лет, и он находился в высшей точке своей карьеры. В сезоне-2014/15 он наколотил 21 гол, обойдя в гонке бомбардиров Златана Ибрагимовича (19) и Эдинсона Кавани (18). "Велодром" его обожал, но у "Марселя" не было денег на новый контракт, и Андре-Пьер ушел как свободный агент.

"Со мной связывались лучшие клубы из Германии, Италии и Англии, и я даже не знаю, почему выбрал "Тигрес". Просто после встречи с его менеджерами я почувствовал, что так правильно. В тот момент я мог поехать играть хоть на Северный полюс", - вспоминал форвард в интервью Canal+.

От Марселя до Мексики 9,000 км или 7 часов на самолете. По приземлении в Монтеррее Жиньяка ждал абсолютно новый мир, где французов не было с 1997-го, когда в "Леон" ездил доигрывать Амара Симба. Его трансфер воспринимался на обеих сторонах океана как романтическая авантюра, которая вот-вот закончится. Но на дворе уже 2021-й, а она продолжается.

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"Больше, чем все титулы, я буду помнить второй полуфинал Копа Либертадорес против "Интернасьонала" в 2015 году, - рассказывает Самюэль Рейес. Он лидер фанатов "Тигрес", называющих себя Libres y Lokos. - Мы тогда уже пять лет подряд не могли завоевать золото. Появилось ощущение, что команда снова проиграет. Но вышел Жиньяк, забил гол и вывел нас в финал. Тогда он будто сказал всем, что впереди нас ждут великие дела".

И пусть финал "Тигрес" тогда проиграли "Ривер Плейту", для клуба это был поворотный момент. Жиньяк в первом же чемпионате забил 11 голов в 15 матчах, потом добавил к ним еще 4 в плей-офф, принес "Тигрес" золото, а сам был признан MVP турнира.

Впоследствии Андре-Пьер еще три раза выиграет мексиканскую лигу - в 2016, 2017, и 2019 годах. Таким образом, 4 из своих 7 чемпионств "Тигрес" одержат после перехода француза, чьи цифры без преувеличения сносят крышу. За неполных шесть лет в Мексике Жиньяк забил 146 голов в 245 матчах во всех турнирах.

В какой-то момент это даже спровоцировало приток новых французов в местную лигу, но ни Анди Делор, ни Тимоте Колодзейчак себя не проявили. Первый банально не подошел тренеру, а второй не приноровился к специфичному местному стилю, в котором все бегут в атаку, оставляя защитников на растерзание сопернику.

Сегодня Тимоте выступает за "Сент-Этьен", но чемпионат Мексики в обиду не дает. По его словам, в Европе зря недооценивают потомков ацтеков:

"Нельзя смотреть свысока на чемпионат Мексики. Так делают те, кто его не видел. Он хорош, и технически близок к Лиге 1. От природы местные игроки обожают мяч и меньше уделяют внимания тактике, это правда. Но вот что касается физики и техники, то я был поражен".

Интересно, что Колодзейчак играл в Монтеррее в 2017 году, но уже тогда статус Жиньяка в стране был особенным.

"В Мексике футбол как религия. Они идут в воскресенье на матч, словно на мессу в церковь. Андре-Пьера там называют "королем", но по факту он "икона", даже "бог" этого стадиона. 40 тысяч зрителей, которые приходят на арену, говорят только о нем".

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Еще бы. Болельщики обожают голы, победы и кубки, и все это "Тигрес" приносит Жиньяк. За шесть лет с французом клуб выиграл 8 трофеев - это больше, чем за всю историю до него.

В августе 2019-го Жиньяк стал лучшим бомбардиром в истории "Тигрес", обойдя звезду 80-х Томаса Боя; также француз является самым результативным европейцем в истории мексиканской лиги. Ему покорился рекорд Исидро Лангары - легендарного баска-социалиста, лишившегося родины после победы Франко в гражданской войне в Испании.

В отличие от Лангары, Жиньяк попал в "Тигрес" по собственной воле, и даже сейчас зубами цепляется за полюбившееся место. Прибыв в Мексику, он обнаружил местные тренировки чересчур щадящими, что плохо сказывалось на его форме. Тогда француз нанял спецов из Manouvrier Performances - вот уже пять лет как они занимаются с ним дополнительно.

"Деде привык к французским нагрузкам, и мы ему их обеспечиваем. На мой взгляд, он будет в боевой форме еще года два", - говорит тренер Кристоф Мануврие.

К слову, "Деде" - прозвище Жиньяка из "Марселя". В Мексике его кличут "Эль Бомборо". То, как методично он бомбардирует ворота, поражает даже его соперников. Рэпер Алан Рейес - фанат "Райядос", заклятых врагов "Тигрес", но даже он сочинил трек о забивном французе.

"Я достаточно честен, чтобы признать - Жиньяк гениально представляет наш город Монтеррей. Он изменил историю города так же, как ранее Умберто Суасо для "Райядос".

Más de 40 niños en Nuevo León, fueron registrados con un nombre relacionado a André-Pierre Gignac #Tigres pic.twitter.com/Uwk80Emf6V — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) August 5, 2019

Жиньяк в Монтеррее везде - его имя на вывесках "такерий" (заведения, где продают тако), его профиль наносят в виде татуировок болельщики, а в 2019 году журналисты нашли более 40 детей в городе и окрестностях, названных в честь Андре-Пьера!

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У форварда почти не осталось непокоренных вершин. После того, как в 2017 году мексиканские клубы перестали участвовать в Либертадорес, у них осталась лишь Лига чемпионов КОНКАКАФ. Здесь Жиньяку долго не везло - его "Тигрес" трижды уступали в финалах в 2016-м, 2017-м и 2019-м годах.

Лишь осенью 2020-го французу удалось снять "финальное" проклятие. При пустых трибунах его "Тигрес" плохо начал, но красиво закончил матч с ФК "Лос-Анджелес" - 2:1. Разумеется, победный гол на счету Андре-Пьера.

В свои 35 лет он остается ключевым игроком в проекте, где также задействованы голкипер аргентинской сборной Науэль Гусман; экс-защитник "Айнтрахта" и "Фиорентины" Карлос Сальседо; опорники Рафаэл Кариока (экс-"Спартак") и Гвидо Писарро (экс-"Севилья"). Создал эту команду бразилец Рикардо Ферретти, известный как Тука, на деньги цементного гиганта CEMEX. Годовой оборот спонсора "Тигрес" до пандемии оценивали в 13,5 млрд долларов, и это обеспечивает клубу стабильность.

Не всем в Мексике так повезло. Например, в "Веракрусе" как-то не платили зарплаты более полугода, и в знак протеста футболисты вышли на поле, но не двигались. Именно в такой трагикомичной обстановке Жиньяк забил свой 100-й гол за "Тигрес".

Впрочем, красоты в исполнении Андре-Пьера на порядок больше. В 2020 году его даже номинировали на премию Пушкаша за вот эту бисиклету:

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Наверное, эта история могла и не случиться вовсе, забей Андре-Пьер в концовке финала Евро с Португалией. Нападающий сделал все, как надо - принял, отправил Пепе покурить и … попал в штангу.

Попади он тогда - и предложения из Европы посыпались бы с новой силой, а так они достались Эдеру. Жиньяк же вернулся в "Тигрес", чтобы ковать другое наследие - уникальное как для Европы, так и для Мексики.

"Вы себе не представляете, он даже не может выйти из дома! Любой его поход с семьей в кинотеатр заканчивается бесконечной автограф-сессией, на которую люди собираются быстрее, чем вы успеете сказать "ого". Андре очень много времени уделяет фанатам, здесь это его вторая работа. Среди них есть те, для кого фото с кумиром - самый счастливый момент в жизни", - резюмирует еще один личный тренер Жиньяка Жовен Гишар.

Похожие истории рассказывает фристайлист Абу Траоре, выступающий с Cirque du Soleil. С Жиньяком он подружился в ходе турне по Америке в 2018 году:

"Когда он зашел посмотреть наше шоу, за ним вломились 2,500 человек. Это было безумие! Полиции пришлось просить его не давать автографы, а то толпа разрасталась. Но он никому не отказывал".

Эта преданность выдержала испытание временем. Жиньяк отклонил предложения из Китая, Европы, "Фламенго", "Бока Хуниорс" и "Лос-Анджелес Гелакси". В своих интервью он неоднократно заявлял, что хочет закончить карьеру именно в Мексике.

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Красиво, правда? Между тем, эта история продолжается на наших глазах! В четверг Андре-Пьер своим дублем вывел "Тигрес" в полуфинал клубного чемпионата мира, победив "Ульсан Хендэ".

Дальше по календарю "Палмейрас". Еще ни один мексиканский клуб не выходил в финал КЧМ, но в Монтеррее верят, что если на поле Жиньяк, то все возможно. "Нужно быть объективными, "Бавария" "Тигрес" не по плечу, но выйти в финал должно быть реалистичной целью для этой команды", - пишет репортер Роберто Флорес.

Сегодня вечером он вместе с миллионами соотечественников будет болеть за своих и за "французского мексиканца", как любовно величают в стране Жиньяка. Он мог быть "одним из" в Европе, но вместо этого стал иконой на краю футбольного света.

Давным-давно Марсело Бьелса сказал, что у Андре-Пьера врожденный дар смешивать бунт и величие. Еще никогда Эль Локо не оказывался настолько правым.