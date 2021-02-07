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Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга

Южная Америка
(5 голосов)

Уникальный европеец из мира латинос

Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Это была любовь с первого взгляда. Как в наших сериалах", - смеется журналист Роберто Флорес.

Он следит за "Тигрес" уже более 20 лет, и прекрасно помнит, с каким недоверием и сомнениями встретили мексиканские СМИ долговязого нападающего, никогда ранее не покидавшего родную Францию.

Это было летом 2015 года. Жиньяку тогда было 29 лет, и он находился в высшей точке своей карьеры. В сезоне-2014/15 он наколотил 21 гол, обойдя в гонке бомбардиров Златана Ибрагимовича (19) и Эдинсона Кавани (18). "Велодром" его обожал, но у "Марселя" не было денег на новый контракт, и Андре-Пьер ушел как свободный агент.

"Со мной связывались лучшие клубы из Германии, Италии и Англии, и я даже не знаю, почему выбрал "Тигрес". Просто после встречи с его менеджерами я почувствовал, что так правильно. В тот момент я мог поехать играть хоть на Северный полюс", - вспоминал форвард в интервью Canal+.

От Марселя до Мексики 9,000 км или 7 часов на самолете. По приземлении в Монтеррее Жиньяка ждал абсолютно новый мир, где французов не было с 1997-го, когда в "Леон" ездил доигрывать Амара Симба. Его трансфер воспринимался на обеих сторонах океана как романтическая авантюра, которая вот-вот закончится. Но на дворе уже 2021-й, а она продолжается.

***

"Больше, чем все титулы, я буду помнить второй полуфинал Копа Либертадорес против "Интернасьонала" в 2015 году, - рассказывает Самюэль Рейес. Он лидер фанатов "Тигрес", называющих себя Libres y Lokos. - Мы тогда уже пять лет подряд не могли завоевать золото. Появилось ощущение, что команда снова проиграет. Но вышел Жиньяк, забил гол и вывел нас в финал. Тогда он будто сказал всем, что впереди нас ждут великие дела".

И пусть финал "Тигрес" тогда проиграли "Ривер Плейту", для клуба это был поворотный момент. Жиньяк в первом же чемпионате забил 11 голов в 15 матчах, потом добавил к ним еще 4 в плей-офф, принес "Тигрес" золото, а сам был признан MVP турнира.

Впоследствии Андре-Пьер еще три раза выиграет мексиканскую лигу - в 2016, 2017, и 2019 годах. Таким образом, 4 из своих 7 чемпионств "Тигрес" одержат после перехода француза, чьи цифры без преувеличения сносят крышу. За неполных шесть лет в Мексике Жиньяк забил 146 голов в 245 матчах во всех турнирах.

В какой-то момент это даже спровоцировало приток новых французов в местную лигу, но ни Анди Делор, ни Тимоте Колодзейчак себя не проявили. Первый банально не подошел тренеру, а второй не приноровился к специфичному местному стилю, в котором все бегут в атаку, оставляя защитников на растерзание сопернику.

Сегодня Тимоте выступает за "Сент-Этьен", но чемпионат Мексики в обиду не дает. По его словам, в Европе зря недооценивают потомков ацтеков:

"Нельзя смотреть свысока на чемпионат Мексики. Так делают те, кто его не видел. Он хорош, и технически близок к Лиге 1. От природы местные игроки обожают мяч и меньше уделяют внимания тактике, это правда. Но вот что касается физики и техники, то я был поражен".

Интересно, что Колодзейчак играл в Монтеррее в 2017 году, но уже тогда статус Жиньяка в стране был особенным.

"В Мексике футбол как религия. Они идут в воскресенье на матч, словно на мессу в церковь. Андре-Пьера там называют "королем", но по факту он "икона", даже "бог" этого стадиона. 40 тысяч зрителей, которые приходят на арену, говорят только о нем".

***

Еще бы. Болельщики обожают голы, победы и кубки, и все это "Тигрес" приносит Жиньяк. За шесть лет с французом клуб выиграл 8 трофеев - это больше, чем за всю историю до него.

В августе 2019-го Жиньяк стал лучшим бомбардиром в истории "Тигрес", обойдя звезду 80-х Томаса Боя; также француз является самым результативным европейцем в истории мексиканской лиги. Ему покорился рекорд Исидро Лангары - легендарного баска-социалиста, лишившегося родины после победы Франко в гражданской войне в Испании.

В отличие от Лангары, Жиньяк попал в "Тигрес" по собственной воле, и даже сейчас зубами цепляется за полюбившееся место. Прибыв в Мексику, он обнаружил местные тренировки чересчур щадящими, что плохо сказывалось на его форме. Тогда француз нанял спецов из Manouvrier Performances - вот уже пять лет как они занимаются с ним дополнительно.

"Деде привык к французским нагрузкам, и мы ему их обеспечиваем. На мой взгляд, он будет в боевой форме еще года два", - говорит тренер Кристоф Мануврие.

К слову, "Деде" - прозвище Жиньяка из "Марселя". В Мексике его кличут "Эль Бомборо". То, как методично он бомбардирует ворота, поражает даже его соперников. Рэпер Алан Рейес - фанат "Райядос", заклятых врагов "Тигрес", но даже он сочинил трек о забивном французе.

"Я достаточно честен, чтобы признать - Жиньяк гениально представляет наш город Монтеррей. Он изменил историю города так же, как ранее Умберто Суасо для "Райядос".

Жиньяк в Монтеррее везде - его имя на вывесках "такерий" (заведения, где продают тако), его профиль наносят в виде татуировок болельщики, а в 2019 году журналисты нашли более 40 детей в городе и окрестностях, названных в честь Андре-Пьера!

***

У форварда почти не осталось непокоренных вершин. После того, как в 2017 году мексиканские клубы перестали участвовать в Либертадорес, у них осталась лишь Лига чемпионов КОНКАКАФ. Здесь Жиньяку долго не везло - его "Тигрес" трижды уступали в финалах в 2016-м, 2017-м и 2019-м годах.

Лишь осенью 2020-го французу удалось снять "финальное" проклятие. При пустых трибунах его "Тигрес" плохо начал, но красиво закончил матч с ФК "Лос-Анджелес" - 2:1. Разумеется, победный гол на счету Андре-Пьера.

В свои 35 лет он остается ключевым игроком в проекте, где также задействованы голкипер аргентинской сборной Науэль Гусман; экс-защитник "Айнтрахта" и "Фиорентины" Карлос Сальседо; опорники Рафаэл Кариока (экс-"Спартак") и Гвидо Писарро (экс-"Севилья"). Создал эту команду бразилец Рикардо Ферретти, известный как Тука, на деньги цементного гиганта CEMEX. Годовой оборот спонсора "Тигрес" до пандемии оценивали в 13,5 млрд долларов, и это обеспечивает клубу стабильность.

Не всем в Мексике так повезло. Например, в "Веракрусе" как-то не платили зарплаты более полугода, и в знак протеста футболисты вышли на поле, но не двигались. Именно в такой трагикомичной обстановке Жиньяк забил свой 100-й гол за "Тигрес".

Впрочем, красоты в исполнении Андре-Пьера на порядок больше. В 2020 году его даже номинировали на премию Пушкаша за вот эту бисиклету:

***

Наверное, эта история могла и не случиться вовсе, забей Андре-Пьер в концовке финала Евро с Португалией. Нападающий сделал все, как надо - принял, отправил Пепе покурить и … попал в штангу.

Попади он тогда - и предложения из Европы посыпались бы с новой силой, а так они достались Эдеру. Жиньяк же вернулся в "Тигрес", чтобы ковать другое наследие - уникальное как для Европы, так и для Мексики.

"Вы себе не представляете, он даже не может выйти из дома! Любой его поход с семьей в кинотеатр заканчивается бесконечной автограф-сессией, на которую люди собираются быстрее, чем вы успеете сказать "ого". Андре очень много времени уделяет фанатам, здесь это его вторая работа. Среди них есть те, для кого фото с кумиром - самый счастливый момент в жизни", - резюмирует еще один личный тренер Жиньяка Жовен Гишар.

Похожие истории рассказывает фристайлист Абу Траоре, выступающий с Cirque du Soleil. С Жиньяком он подружился в ходе турне по Америке в 2018 году:

"Когда он зашел посмотреть наше шоу, за ним вломились 2,500 человек. Это было безумие! Полиции пришлось просить его не давать автографы, а то толпа разрасталась. Но он никому не отказывал".

Эта преданность выдержала испытание временем. Жиньяк отклонил предложения из Китая, Европы, "Фламенго", "Бока Хуниорс" и "Лос-Анджелес Гелакси". В своих интервью он неоднократно заявлял, что хочет закончить карьеру именно в Мексике.

***

Красиво, правда? Между тем, эта история продолжается на наших глазах! В четверг Андре-Пьер своим дублем вывел "Тигрес" в полуфинал клубного чемпионата мира, победив "Ульсан Хендэ".

Дальше по календарю "Палмейрас". Еще ни один мексиканский клуб не выходил в финал КЧМ, но в Монтеррее верят, что если на поле Жиньяк, то все возможно. "Нужно быть объективными, "Бавария" "Тигрес" не по плечу, но выйти в финал должно быть реалистичной целью для этой команды", - пишет репортер Роберто Флорес.

Сегодня вечером он вместе с миллионами соотечественников будет болеть за своих и за "французского мексиканца", как любовно величают в стране Жиньяка. Он мог быть "одним из" в Европе, но вместо этого стал иконой на краю футбольного света.

Давным-давно Марсело Бьелса сказал, что у Андре-Пьера врожденный дар смешивать бунт и величие. Еще никогда Эль Локо не оказывался настолько правым.

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В статье: Андре-Пьер Жиньяк Клубный чемпионат мира УАНЛ Тигрес (Монтеррей) чемпионат Мексики
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