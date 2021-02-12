СМИ: Диего Коста продолжит карьеру в Бразилии
В команде Адриано
Фото - 90MIN
Диего Коста не так давно покинул "Атлетико", разорвав контракт с клубом. Все это время он находился в поиске новой команды.
По данным Sky Sports, он согласовал свой переход в "Палмейрас". Вполне вероятно, что форвард подпишет с командой двухлетний контракт.
Exclusive: Diego Costa is edging closer to returning to Brazil to sign for #Palmeiras - the club he supported as a boy https://t.co/4Bg3pB4Tve— Lyall Thomas (@SkySportsLyall) February 12, 2021
Также отметим, что Коста имел предложения из Катара и США.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Главный тренер Легии подтвердил переговоры своего клуба по Шабанову
- Колос принял решение относительно будущего Селезнева
- Персональное Эльдорадо: как Жиньяк и Мексика нашли друг друга
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...