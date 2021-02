СМИ: Диего Коста продолжит карьеру в Бразилии

Диего Коста не так давно покинул "Атлетико", разорвав контракт с клубом. Все это время он находился в поиске новой команды.

По данным Sky Sports, он согласовал свой переход в "Палмейрас". Вполне вероятно, что форвард подпишет с командой двухлетний контракт.

Exclusive: Diego Costa is edging closer to returning to Brazil to sign for #Palmeiras - the club he supported as a boy https://t.co/4Bg3pB4Tve