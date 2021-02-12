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СМИ: Диего Коста продолжит карьеру в Бразилии

Южная Америка
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В команде Адриано

СМИ: Диего Коста продолжит карьеру в Бразилии

Фото - 90MIN

UA-Футбол
Новина українською

Диего Коста не так давно покинул "Атлетико", разорвав контракт с клубом. Все это время он находился в поиске новой команды.

По данным Sky Sports, он согласовал свой переход в "Палмейрас". Вполне вероятно, что форвард подпишет с командой двухлетний контракт.

Также отметим, что Коста имел предложения из Катара и США.

Читайте также17 миллионов в год. Диего Коста получил предложение из Саудовской Аравии
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В статье: Диего Коста Палмейрас (Сан-Паулу)
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