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Эрнан Креспо возглавил бразильский Сан-Паулу

Южная Америка
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Эрнан Креспо возглавил бразильский Сан-Паулу

parmacalcio1913.com

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Аргентинец Эрнан Креспо возглавил "Сан-Паулу". Контракт рассчитан на два года.

45-летний специалист ранее тренировал "Дефенсу-и-Хустисию", с которой сенсационно выиграл Копа Судамерикана-2021 в прошлом месяце. Теперь он пошел на повышение.

У Креспо была выдающаяся карьера игрока. Он выступал за "Милан", "Интер", "Парму", "Лацио", "Челси", а также забил 35 голов в 64 матчах за сборную Аргентины.

"Сан-Паулу" занимает 4-е место в таблице бразильского чемпионата, но при этом команда не знает побед уже восемь матчей подряд. За трехцветных среди прочих выступают ветераны Дани Алвес, Хуанфран, Эрнанес, а также экс-динамовец Че Че.

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В статье: Эрнан Креспо Сан-Паулу
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