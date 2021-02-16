Экс-игрок киевского Динамо сравнял счет в поединке Гремио - Сан-Паулу
Но победу принес не он
Фото - твиттер SaoPauloFC
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Че Че, который сейчас играет в бразильском "Сан-Паулу" сравнял счет в чемпионате Бразилии Серии А (1:2). Но команда выиграла не благодаря ему. Второй гол на счету Лусиано Невеса.
В текущем сезоне во всех турнирах бразильский футболист сыграл в 36-ти поединках, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Напомним, что в июле 2018 Че Че перешел в киевское "Динамо" и в апреле 2019 года покинул киевлян. В сезоне 2018/19 бразильский полузащитник провел 16 выступлений, в которых сумел отличиться 1 голом и 1 голевой передачей.
Популярное сейчас
- Все или ничего. Сегодня CAS рассмотрит дело о матче Швейцария - Украина
- Цыганык: Заря хотела получить от продажи Малиновского определенные деньги, но Шахтер отказал
- Машина. Яремчук сделал хет-трик и побил собственный рекорд в чемпионате Бельгии - ВИДЕО
- Интернасьонал хочет оформить переход Тайсона без больших финансовых вливаний
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО