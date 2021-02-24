Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП

Экс-центрбек "Динамо" и футболист "Бока Хуниорс" Карлос Самбрано стал участником дорожно-транспортного происшествия. В начале февраля в Буэнос-Айресе Audi A4 сбил курьера ресторана, который ехал на мотоцикле.

Водитель авто не остановился, не оказал пострадавшему помощь и скрылся с места инцидента. Позднее стражи порядка нашла машину на парковке, в полукилометре от ДТП.

Естественно, пострадавший написал заявление в полицию, в котором сделал акцент на том, что водитель оформил резкий и неправильный маневр на дороге. Розыск помог установить личность водителя – им оказался перуанский защитник Карлос Самбрано. Он не отрицает факт того, что сбил курьера, однако настаивает на том, что не пытался скрыться.

Версия Карлоса: его пассажир моментально позвонил в полицию, однако констебль, который прибыл на место, сообщил, что повреждения курьера несерьезны, после чего Самбрано спокойно уехал. Дело наверняка передадут в суд.