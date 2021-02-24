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Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП

Южная Америка
(1 голосов)

Давайте разбираться

Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП

La Nacion

Новина українською

Экс-центрбек "Динамо" и футболист "Бока Хуниорс" Карлос Самбрано стал участником дорожно-транспортного происшествия. В начале февраля в Буэнос-Айресе Audi A4 сбил курьера ресторана, который ехал на мотоцикле.

Водитель авто не остановился, не оказал пострадавшему помощь и скрылся с места инцидента. Позднее стражи порядка нашла машину на парковке, в полукилометре от ДТП.

Естественно, пострадавший написал заявление в полицию, в котором сделал акцент на том, что водитель оформил резкий и неправильный маневр на дороге. Розыск помог установить личность водителя – им оказался перуанский защитник Карлос Самбрано. Он не отрицает факт того, что сбил курьера, однако настаивает на том, что не пытался скрыться.

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Версия Карлоса: его пассажир моментально позвонил в полицию, однако констебль, который прибыл на место, сообщил, что повреждения курьера несерьезны, после чего Самбрано спокойно уехал. Дело наверняка передадут в суд.

Сбил человека, скрылся, соврал: экс-игрока киевского Динамо обвиняют в побеге с места ДТП - изображение 1

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В статье: Карлос Самбрано
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Источник:
La Nacion

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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
24.02.2021 в 14:30
Экс-динамовец :)Неправильный заголовок, правильно нужно было : «Кумир динамовских болельщиков, друг Суркисов, враг великого шахтера, жестоко сбил человека»
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Serega1111 (Киев)
24.02.2021 в 13:45
А зачем кому-то разбираться в том, что натворил в Аргентине чел, который был в Динамо случайным пассажиром и абсолютно никакого следа в нашем футболе не оставил?
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