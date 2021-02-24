"Ливерпуль" и Тевес на старте Либертадорес

Арена "Уорндерес Парк", она же "Альфредо Виктор Виера" в столице Уругвая Монтевидео, приняла первый матч Либертадорес 2021. Все в нем было, как когда-то в английском Премьер лиге – победил "Ливерпуль" и забил Тевес. Конечно, "Ливерпуль" был местный. А нападающий аргентинец Тевес имеет имя Хуан Мануэль и не является родственником Карлитоса. "Ливерпуль" победил эквадорскую" Универсидад Католик" 2:1, однако эти команды имеют небольшие шансы попасть в групповой турнир соревнований, тем более принять участие в решающих стадиях.

Всего в турнире примут участие 47 клубов из десяти стран. Традиционно наибольшее представительство согласно рейтингу – у Бразилии (семь команд). На этот раз даже восемь, ведь "Палмейрас" получил путевку как победитель Либертадорес 2020. Интересно, что все команды от этой страны уже определены, а вот относительно мест в квалификации и соперников окончательно все выяснится только завтра, ведь только ночью завершится чемпионат Бразилии 2020 и будут распределены все позиции. Похожа ситуация с двумя командами от Уругвая и Чили, национальные турниры затянулись из-за пандемических ограничений и локдаунов.

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От Аргентины этот раз выступит семь команд, шесть по квоте и "Дефенса и Хустисиа" Эрнана Креспо как победитель Копа Судамерикана 2020. Все остальные федерации региона получили по четыре места.

Деньги

Весь призовой фонд турнира составляет 230 миллионов долларов. За каждый домашний матч в группе команда будет получать один миллион. Сколько заплатят за победу в соревнованиях еще окончательно неизвестно, организаторы уверяют, что больше, чем получил победитель предыдущего розыгрыша "Палмейрас", который получил 15 миллионов.

Календарь

Три круга квалификации завершатся 15-го апреля. Групповой этап стартует 20-го апреля, финиширует 27-го мая. Как видим, матчи в квартетах будут максимально сконцентрированы во времени, а с учетом насыщенных календарей соревнований в странах участники Либертадорес будут вынуждены выбирать где играть основой, а где дублерами.

Плей-офф стартует 13-го июля, после завершения Копа Америка. Финал пройдет 20 декабря.

Место проведения финала

Практика проведения финала в один матч прижилась. Возможно, она и делает игру команд очень осторожной, однако организационно все происходит значительно лучше, чем раньше, и можно избежать инцидентов с безопасностью, которые случались в те времена, когда играли на аренах обоих соперников. Сейчас есть список претендентов на финал 2021.

"Эстадио Хуан Домингес Перон", он же "Эль Силиндро где Авежанеда" *(Буэнос-Айрес, Аргентина). 61 000 мест. Стадион клуба "Расинг". "Эстадио Либертадорес де Америка", он же "Ла Добле Висера де Сементив" (Буэнос-Айрес, Аргентина). 48 000 мест. Стадион клуба "Индепендьенте". "Эстадио Антонио Веспучио Либерти", он же "Монументал" (Буэнос-Айрес, Аргентина). 70 000 мест. Стадион клуба "Ривер Плейт". "Эстадио Альберто Армандо", он же "Ла Бомбонера" ​​(Буэнос-Айрес, Аргентина). 54 тысяч мест. Стадион клуба "Бока Джуниорс". "Эстадио Марио Альберто Кемпес", он же "Шато Каррерас" (Кордоба, Аргентина). 48 000 мест. Стадион клуба "Бока Джуниорс". "Эстадио Жоаким Америко Гимараес", он же "Арена Байшада" (Куритиба, Бразилия). 41 500 мест. Стадион клуба "Атлетико Паранаэнсе". "Эстадио Жозе Пинейро Борда", он же "Бейра-Рио" (Порту-Алегри, Бразилия). 50 000 мест. Стадион клуба "Интернасионал". "Эстадио Сисеро Помпеу де Толедо", он же "Морумби" (Сан Паулу, Бразилия). 67 000 мест. Стадион клуба "Сан Паулу". "Арена Коринтиаенс" (Сан Паулу, Бразилия). 49 000 мест. Стадион клуба "Коринтианс". "Эстадио Насиональ Хулио Мартинес Праданос" (Сантьяго, Чили). 48 500 мест. Стадион сборной Чили. "Эстадио Монументал Исидро Ромеро Карбо" (Гуаякиль, Эквадор). 59 000 мест. Стадион клуба "Барселона".

Фавориты

Реальные претенденты на титул – это представители Бразилии и Аргентины. Другие существенно слабее. Последний раз не из этих стран чемпион был в 2016-м, но сейчас клубов масштаба и стабильности уровня тогдашнего колумбийского "Атлетико Насиональ" нет. Только клубы из Парагвая ("Серро Портеньо" и "Олимпия") могут попробовать пройти в полуфинал. У аргентинцев достаточно мощно выглядят "Расинг", "Велес Сарсфилд" и "Сан Лоренцо". "Ривер Плейт" и "Бока Джуниорс" традиционно среди главных претендентов. С учетом молодежного ресурс сейчас "Бока" немного солиднее за "Ривер".

Среди бразильцев очень сильные "Фламенго", "Палмейрас" и "Интернасиоенал", к которому летом должен присоединиться Тайсон. У остальных пяти клубов все слишком зависит от тренера в новом сезоне и ближайших трансферов.