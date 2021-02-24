"Ливерпуль" и Тевес на старте Либертадорес
В Южной Америке начался главный клубный турнир сезона 2021
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Арена "Уорндерес Парк", она же "Альфредо Виктор Виера" в столице Уругвая Монтевидео, приняла первый матч Либертадорес 2021. Все в нем было, как когда-то в английском Премьер лиге – победил "Ливерпуль" и забил Тевес. Конечно, "Ливерпуль" был местный. А нападающий аргентинец Тевес имеет имя Хуан Мануэль и не является родственником Карлитоса. "Ливерпуль" победил эквадорскую" Универсидад Католик" 2:1, однако эти команды имеют небольшие шансы попасть в групповой турнир соревнований, тем более принять участие в решающих стадиях.
Всего в турнире примут участие 47 клубов из десяти стран. Традиционно наибольшее представительство согласно рейтингу – у Бразилии (семь команд). На этот раз даже восемь, ведь "Палмейрас" получил путевку как победитель Либертадорес 2020. Интересно, что все команды от этой страны уже определены, а вот относительно мест в квалификации и соперников окончательно все выяснится только завтра, ведь только ночью завершится чемпионат Бразилии 2020 и будут распределены все позиции. Похожа ситуация с двумя командами от Уругвая и Чили, национальные турниры затянулись из-за пандемических ограничений и локдаунов.
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От Аргентины этот раз выступит семь команд, шесть по квоте и "Дефенса и Хустисиа" Эрнана Креспо как победитель Копа Судамерикана 2020. Все остальные федерации региона получили по четыре места.
Деньги
Весь призовой фонд турнира составляет 230 миллионов долларов. За каждый домашний матч в группе команда будет получать один миллион. Сколько заплатят за победу в соревнованиях еще окончательно неизвестно, организаторы уверяют, что больше, чем получил победитель предыдущего розыгрыша "Палмейрас", который получил 15 миллионов.
Календарь
Три круга квалификации завершатся 15-го апреля. Групповой этап стартует 20-го апреля, финиширует 27-го мая. Как видим, матчи в квартетах будут максимально сконцентрированы во времени, а с учетом насыщенных календарей соревнований в странах участники Либертадорес будут вынуждены выбирать где играть основой, а где дублерами.
Плей-офф стартует 13-го июля, после завершения Копа Америка. Финал пройдет 20 декабря.
Место проведения финала
Практика проведения финала в один матч прижилась. Возможно, она и делает игру команд очень осторожной, однако организационно все происходит значительно лучше, чем раньше, и можно избежать инцидентов с безопасностью, которые случались в те времена, когда играли на аренах обоих соперников. Сейчас есть список претендентов на финал 2021.
- "Эстадио Хуан Домингес Перон", он же "Эль Силиндро где Авежанеда" *(Буэнос-Айрес, Аргентина). 61 000 мест. Стадион клуба "Расинг".
- "Эстадио Либертадорес де Америка", он же "Ла Добле Висера де Сементив" (Буэнос-Айрес, Аргентина). 48 000 мест. Стадион клуба "Индепендьенте".
- "Эстадио Антонио Веспучио Либерти", он же "Монументал" (Буэнос-Айрес, Аргентина). 70 000 мест. Стадион клуба "Ривер Плейт".
- "Эстадио Альберто Армандо", он же "Ла Бомбонера" (Буэнос-Айрес, Аргентина). 54 тысяч мест. Стадион клуба "Бока Джуниорс".
- "Эстадио Марио Альберто Кемпес", он же "Шато Каррерас" (Кордоба, Аргентина). 48 000 мест. Стадион клуба "Бока Джуниорс".
- "Эстадио Жоаким Америко Гимараес", он же "Арена Байшада" (Куритиба, Бразилия). 41 500 мест. Стадион клуба "Атлетико Паранаэнсе".
- "Эстадио Жозе Пинейро Борда", он же "Бейра-Рио" (Порту-Алегри, Бразилия). 50 000 мест. Стадион клуба "Интернасионал".
- "Эстадио Сисеро Помпеу де Толедо", он же "Морумби" (Сан Паулу, Бразилия). 67 000 мест. Стадион клуба "Сан Паулу".
- "Арена Коринтиаенс" (Сан Паулу, Бразилия). 49 000 мест. Стадион клуба "Коринтианс".
- "Эстадио Насиональ Хулио Мартинес Праданос" (Сантьяго, Чили). 48 500 мест. Стадион сборной Чили.
- "Эстадио Монументал Исидро Ромеро Карбо" (Гуаякиль, Эквадор). 59 000 мест. Стадион клуба "Барселона".
Фавориты
Реальные претенденты на титул – это представители Бразилии и Аргентины. Другие существенно слабее. Последний раз не из этих стран чемпион был в 2016-м, но сейчас клубов масштаба и стабильности уровня тогдашнего колумбийского "Атлетико Насиональ" нет. Только клубы из Парагвая ("Серро Портеньо" и "Олимпия") могут попробовать пройти в полуфинал. У аргентинцев достаточно мощно выглядят "Расинг", "Велес Сарсфилд" и "Сан Лоренцо". "Ривер Плейт" и "Бока Джуниорс" традиционно среди главных претендентов. С учетом молодежного ресурс сейчас "Бока" немного солиднее за "Ривер".
Среди бразильцев очень сильные "Фламенго", "Палмейрас" и "Интернасиоенал", к которому летом должен присоединиться Тайсон. У остальных пяти клубов все слишком зависит от тренера в новом сезоне и ближайших трансферов.
* многие стадионы Южной Америки известны по неофициальным именам.
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