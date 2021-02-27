Триумф команды Рожерио Сени. Итоги чемпионата Бразилии

"Фламенго" в восьмой раз стал чемпионом страны, догнав по этому показателю "Сантос". Если же считать первенство страны именно со времен начала чемпионата (сейчас к чемпионствам досчитываются победители кубка страны и турнира Роберто Гомеса Педросы времен, когда не было общего первенства), то "Менгао" - рекордсмен.

Особенность турнира в том, что завершился он в конце февраля 2021, хотя и в доковидные времена в Бразилии такое уже случалось. "Фламенго" впервые стал лидером первенства за тур до финиша, после того как победил предыдущего лидера "Интернасиональ". Еще веселее выглядит тот факт, что команда Рожерио Сени в последнем туре проиграла, но конкурент только сыграл вничью и отстал на одно очко. Кстати, последний удар чемпиону нанес "Сан Пауло", клуб долгое время лидировал с большим отрывом, однако феноменально завалил завершения турнира. Его тренер Фернандо Диниц известный своим идеалистическим футболом и поэтому проблемы с получением результата в нужное время не удивили. Больше удивила его отставка на финишной прямой – снимать тренера в то время, когда команда играет дважды в неделю, вообще не лучшая идея. На этот раз руководство стремилось забыть о фирменном футболе Диницы и получить прагматический результат, кроме заключительной победы над "Фламенго" этого не случилось – то есть, хотели как лучше, а получилось как всегда.

Интересным сезон получился и у вице-чемпиона. "Интернасиональ" тоже лидировал продолжительное время, тренер Эдуардо Кудет оставил команду на верхушке турнирной таблицы и посреди чемпионата убежал в испанскую "Сельту". Причины, побудившие его так поступить, нефинансовые, ведь "Интер" мощный бюджет. Наставник устал от повседневного давления, что в Бразилии является нормой жизни. Так же из-за слишком электрической атмосферы посреди лета "Фламенго" покинул Жорже Жезуш, который в прошлом взял чемпионство и Либертадорес.

История этого чемпионства самого популярного клуба Бразилии довольно необычна. Вслед за Жезушом клуб возглавил испанец Доменек Торрент, когда-то помощник Гвардиолы, специалист по модным идеям тотального контроля. Тот футбол, который он выстроил в "Фла", ​​действительно радовал глаз, но время от времени возникали проблемы, а нетерпеливое руководство решило убрать его. Все это происходило на фоне катастрофических потерь из-за коронавируса, за первую команду успели сыграть чуть не все футболисты молодежки, по крайней мере, на тренировках точно побывали все. Даже такой скептик в отношении к иностранцам, как Ренато Гаушо публично поддержал Торрента и раскритиковал руководство "Фламенго". Приход Рожерио Сени из "Форталезы" не выглядел слишком убедительным шагом, он уже как-то оставлял этот клуб ради тогда еще не катастрофического "Крузейро" и успеха не достиг. Так же нелегко ему было и на новом месте. Можно считать чемпионство его большим шагом к признанию именно как наставника. Однако большинство бразильских обозревателей считает победу следствием качества состава, стечения обстоятельств и вмешательством лидеров команды в моделирование игры. "Сенаторы" во главе с Эвертоном Рибейро де-факто управляли командой не меньше тренера на решающем отрезке чемпионата.

Бразильский футбол исторически имеет 13 грандов ( "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого", "Васко", "Сантос", "Сан Пауло", "Пайлмейрас", "Коринтианс", "Гремио", "Интернасионал", "Атлетико Минейро", "Крузейро" и "Атлетико Паранаэнсе"). В следующем сезоне в элите из них будут только десять. "Крузейро" погряз во втором дивизионе в результате гигантского финансового кризиса. Нечто подобное грозит и "Ботафого". Ставка на экзотических сбитых летчиков в виде японца Кейсуке Хонды и ивуарийца Саломона Калу и странная трансферная политику полностью завалили сезон. Появление 16-летнего Матеуса Насименто – это не только уровень его таланта, а даже большее признание глубины кадровых проблем.

Менее угрожающей выглядит ситуация у "Васко", который также вылетел, однако тенденции похожи на "Фогао", просто в руководстве клуба чуть больше адекватов, чем у соседей.

Символическая сборная чемпионата:

Вратарь

Вевертон "Палмейрас", 33 года.

Если бы не борьба за Либертадорес, то "Палмейрас" тоже поборолся бы за чемпионство. Он претендовал сразу на три трофея: Бразилейрао, Либертадорес и Кубок страны. Одним из столпов команды является вратарь Вевертон. Вместе с Кассио он сейчас самый сильный голкипер из тех, кто играют в Бразилии. Но и сам Кассио и его "Коринтианс" провели сложный сезон, поэтому лидерство Вевертона очевидно. В качестве альтернативы киперу "Вердао" в этом чемпионате стоит признать 30-летнего голейро "Атлетико Паранаэнсе" Адербара Сантоса. Несмотря на то, что его клуб финишировал только девятым, он имел второй положительный показатель пропущенных голов после "Интера" и это заслуга вратаря.

Правый защитник

Гуга "Атлетико Минейро", 22 года.

Игрок, который впервые закрепился в основе своей команды именно в чемпионате 2020. Был очень востребованным на молодежном уровне и во время олимпийской квалификации вытеснил из основы донецкого Додо. В качестве альтернативы ему стоит вспомнить опытного чилийца Маурисио Ислу из состава чемпионов, или Фагнера из "Коринтианса".

Центральные защитники

Лучше всего себя зарекомендовали парагваец Густаво Гомес, лидер "Палмейрас" и экс-футболист "Милана" и аргентинец Виктор Куэста с "Интера". Чуть менее мощно, но тоже очень качественно этот чемпионат провели парагваец Хуниор Осмар Алонсо из "Атлетико Минейро" и Педро Энрике с "Атлетико Паранаэнсе".

Левый защитник

Гильерме Арани ,23 года. Во взрослом футболе он еще с 2014-го года. Успел побыть звездочкой родного "Коринтианса", неудачно съездить в Европу ("Севилья" и аренда в "Аталанту"). 2020-й он провел в "Атлетико Минейро" и наконец-то восстановил нормальную карьеру. Под руководством Сампаоли он снова резкий латераль с большим объемом работы. Кроме Арани, стоит отметить и ветерана Фелипе Луиса с "Фламенго", который прекрасно держит ритм игры и частенько сам его диктует, ведь его передачи – это чистый класс.

Опорные полузащитники

Жерсон из "Фламенго" был безоговорочным монстром в центре поля. Он сыграл еще более мощно, чем в триумфальном 2019-м, ведь теперь частенько рядом с ним не было безжалостного Виллиана Арао, которого перевели в центр защиты.

Также стоит особых комплиментов Эденилсон с "Интернасионаля".

В качестве второстепенных героев опорной зоны отмечу напарника Эденилсона 26-летнего Родриго Доурадо, который мог бы быть на месте коллеги, но сыграл только половину матчей своей команды в чемпионате. Также очень сильно сыграл опорник "Гремио" Матеус Энрике. Ему 23 года, поэтому переезд в Европу должен состояться в ближайшее время.

Атакующие полузащитники

Джорджиан де Арраскаета – уникальный игрок, в 26 лет он давно большая, даже огромная звезда в Южной Америке, но в Европу еще не ездил. Универсальный атакующий хавбек со своей особой эстетикой действий на поле. Сейчас он мотор "Фламенго". Также невероятно этот чемпионат провел Клаудиньо из "Ред Булл Брагантино". 23-летний футболист действует с уклоном на левый фланг, много поддерживает атаку, но и в разрушительных действиях не отстает. Учитывая принадлежность клуба к большой семье клубов концерна, вопрос лишь в том, поедет он в Лейпциг, или сначала в Зальцбург.

Достойны упоминания также Эвертон Рибейро с "Фламенго" и опытный Вина с "Сеара", который забил 13 голов.

Форварды

Мариньо с "Сантоса" в 29 лет дождался своего звездного часа. Крайний форвард разрывал защиту соперников и был постоянно в центре внимания. Также круто провел сезон скоростной нападающий "Фламенго" Бруно Энрике. Год назад его переход в один из аравийских клубов считался решенным делом, однако сам игрок выбрал нормальный футбол, хотя 30 лет – время, когда можно было накосить легких денег.

В качестве альтернативы упомянутым двум определю Габигола с "Фламенго" - прекрасно провел завершение первенства, но всего сыграл 22 матча из 38-и, в частности из-за коронавируса. Также очень мощно провел чемпионат наш знакомый по "Металлисту" Диего Соуза. Он уже давно изменил позицию плеймейкера на острие атак (редкий случай) и в 35 лет прекрасно действует на завершении. Он в прекрасной физической форме и, кажется, впервые в своей карьере преодолел проблемы лишнего веса, ведь у тренера Ренато Гаушо страшные штрафы за "сало".