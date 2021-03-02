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Коуч сборной Бразилии назвал трех лучших футболистов мира

Южная Америка
(2 голосов)

Своего поставил на первое место

Коуч сборной Бразилии назвал трех лучших футболистов мира

Dhaka Tribune

Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, кого считает тройкой лучших игроков мира.

Я бы назвал тех, за кого голосовал для премии The Best. Неймар - первый, Левандовски - второй, де Брюйне - третий.

До травмы Неймар был в фантастической форме. А Левандовски - невероятный бомбардир.

Де Брюйне может делать то, на что не способны другие игроки. Он много импровизирует и очень решительный. Мне нравится наблюдать за его игрой, - цитирует Тите FIFA.

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В статье: Роберт Левандовский Бразилия Неймар Тите Кевин Де Брюйне
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
03.03.2021 в 00:23
На счет Де Брюйне согласен на 100% .Он дерижер Побед МС
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kalan-86 (Анкара)
03.03.2021 в 04:03
Дирижёр там всегда один-Пеп, а Де Брюйне-первая скрипка, но когда его не было, там весь оркестр справлялся и без него. В этом и есть суть команд Пепа, не зависеть от одного игрока. Ну а Неймар конечно, хрен даже в тройке должен быть, независимо от формы. Это коуч просто своего земляка лоббирует.
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