Коуч сборной Бразилии назвал трех лучших футболистов мира
Своего поставил на первое место
Dhaka Tribune
Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, кого считает тройкой лучших игроков мира.
Я бы назвал тех, за кого голосовал для премии The Best. Неймар - первый, Левандовски - второй, де Брюйне - третий.
До травмы Неймар был в фантастической форме. А Левандовски - невероятный бомбардир.
Де Брюйне может делать то, на что не способны другие игроки. Он много импровизирует и очень решительный. Мне нравится наблюдать за его игрой, - цитирует Тите FIFA.
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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
03.03.2021 в 00:23
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kalan-86 (Анкара)
03.03.2021 в 04:03
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