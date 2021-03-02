Коуч сборной Бразилии назвал трех лучших футболистов мира

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал, кого считает тройкой лучших игроков мира.

Я бы назвал тех, за кого голосовал для премии The Best. Неймар - первый, Левандовски - второй, де Брюйне - третий.

До травмы Неймар был в фантастической форме. А Левандовски - невероятный бомбардир.

Де Брюйне может делать то, на что не способны другие игроки. Он много импровизирует и очень решительный. Мне нравится наблюдать за его игрой, - цитирует Тите FIFA.