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Нашел пристанище на родине: экс-хавбек Шахтера пройдет просмотр в Васко да Гама

Южная Америка
(1 голосов)

"Горнякам" не подошел

Нашел пристанище на родине: экс-хавбек Шахтера пройдет просмотр в Васко да Гама

Фото: Globo / Автор – Lucas Merçon

Новина українською

"Васко да Гама" пригласит бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема на просмотр – об этом сообщает бразильское издание Globo.

29-летний исполнитель находится без клуба с августа прошлого года, именно тогда украинский гранд разорвал трудовой договор с футболистом.

Последний официальный матч Веллингтон Нем провел 8 декабря 2019 года за "Флуминенсе". Права на исполнителя принадлежали "Шахтеру" с 2013-го по 2020-й, однако сыграл бразилец за "горняков" меньше 50 поединков.

Читайте такжеОфициально: Веллингтон Нем покидает Шахтер

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В статье: Васко да Гама (Бразилия) Шахтер (Донецк) Веллингтон Нем Флуминенсе (Рио-де- Жанейро)
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Источник:
Globo

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