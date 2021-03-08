Нашел пристанище на родине: экс-хавбек Шахтера пройдет просмотр в Васко да Гама

"Васко да Гама" пригласит бывшего полузащитника донецкого "Шахтера" Веллингтона Нема на просмотр – об этом сообщает бразильское издание Globo.

29-летний исполнитель находится без клуба с августа прошлого года, именно тогда украинский гранд разорвал трудовой договор с футболистом.

Последний официальный матч Веллингтон Нем провел 8 декабря 2019 года за "Флуминенсе". Права на исполнителя принадлежали "Шахтеру" с 2013-го по 2020-й, однако сыграл бразилец за "горняков" меньше 50 поединков.