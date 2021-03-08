Как в фильме: экстремальный толчок Халка уничтожил его оппонента
Ветеран в великолепной форме
Фото: atletico.com.br/ автор неизвестен
Звездный вингер Халк вернулся в чемпионат Бразилии, где не выступал с 2005 года, и, как полагается, начал крушить.
В первом же матче за "Атлетико Минейро" против "Уберландии" в рамках чемпионата штата 34-летний форвард отметился фантастичным по силе толчком в корпус оппоненту, после которого тот пролетел несколько метров.
Про футбол Халк тоже не забыл и отметился одной голевой передачей, а его команда начала турнир с легкой победы 4:0.
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