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Как в фильме: экстремальный толчок Халка уничтожил его оппонента

Южная Америка
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Ветеран в великолепной форме

Как в фильме: экстремальный толчок Халка уничтожил его оппонента

Фото: atletico.com.br/ автор неизвестен

Новина українською

Звездный вингер Халк вернулся в чемпионат Бразилии, где не выступал с 2005 года, и, как полагается, начал крушить.

В первом же матче за "Атлетико Минейро" против "Уберландии" в рамках чемпионата штата 34-летний форвард отметился фантастичным по силе толчком в корпус оппоненту, после которого тот пролетел несколько метров.

Про футбол Халк тоже не забыл и отметился одной голевой передачей, а его команда начала турнир с легкой победы 4:0.

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В статье: Халк Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
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