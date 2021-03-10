И король в названии: легендарному стадиону Маракана в Рио-де Жанейро могут присвоить имя Пеле

Стадион "Маракана" может обрести новое название – об этом сообщают CNN и Globo. Чиновники в штате Рио-де-Жанейро хотят присвоить арене имя бывшего форварда сборной Бразилии: "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле".

Считается, что именно на "Маракане" в 1969 году он забил свой 1000-й гол в карьере. Законопроект о переименовании объекта был одобрен во вторник, 9 марта. Инициатива нашла поддержку чиновников, вскоре документ подпишет и.о. губернатора Клаудио Кастро.

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В октябре 2020 года Пеле, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970), отпраздновал свое 80-летие.