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И король в названии: легендарному стадиону Маракана в Рио-де Жанейро могут присвоить имя Пеле

Южная Америка
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Бразилец – один из лучших игроков в истории футбола

И король в названии: легендарному стадиону Маракана в Рио-де Жанейро могут присвоить имя Пеле

Фото: AFP / Автор – неизвестен

Новина українською

Стадион "Маракана" может обрести новое название – об этом сообщают CNN и Globo. Чиновники в штате Рио-де-Жанейро хотят присвоить арене имя бывшего форварда сборной Бразилии: "Эдсон Арантис ду Насименту – Король Пеле".

Считается, что именно на "Маракане" в 1969 году он забил свой 1000-й гол в карьере. Законопроект о переименовании объекта был одобрен во вторник, 9 марта. Инициатива нашла поддержку чиновников, вскоре документ подпишет и.о. губернатора Клаудио Кастро.

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В октябре 2020 года Пеле, трехкратный чемпион мира (1958, 1962, 1970), отпраздновал свое 80-летие.

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В статье: Пеле Рио-де-Жанейро. Стадион "Маракана" Маракана
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Источник:
CNN

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