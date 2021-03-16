Когда мяч говорит: "Нет, не хочу залетать в ворота!". Невероятный случай из Южной Америки

Почти удивительный случай произошел в воскресенье, 14 марта, в чемпионате Аргентины в дерби (Суперкласико) Буэнос-Айреса "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт" (1:1).

Гости на 89 минуте упустили великолепный шанс забить - мяч уже летел в ворота, но поскольку сильно крутился, так и не влетел за линию, а стукнулся о штангу.

Здесь же на добивании с острого угла был еще один игрок "миллионеров", но его выстрел парировал вратарь Боки Эстебан Андрада.

Между прочим в этом поединке участвовали двое игроков, знакомых украинским клубам - перуанец Боки Карлос Самбрано удален на 69 минуте (был игроком киевского "Динамо" в 2018-2019 годах), а в "Ривер Плейт" - центрбэк Хонатан Майдана (экс-игрок харьковского металлиста 2008-2010 годов).