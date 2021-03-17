Экс-игрок Интера подписал контракт с Сан-Паулу
Игрок проведет в бразильском клубе полтора года
Фото: Твиттер Сан-Паулу
"Сан-Паулу" объявил о подписании контракта с защитником Мирандой. 36-летний футболист прошел медобследование и заключил соглашение до 31 декабря 2022 года.
Миранда уже выступал за "Сан-Паулу" с 2006 по 2011 год и выиграл три чемпионата Бразилии подряд: в 2006, 2007 и 2008 году. После этого он играл за "Атлетико" (2011-2015), миланский "Интер" (2015-2019) и "Цзянсу Сунин" из Китая (2019-2020).
С 2009 года Миранда провел 58 матчей и забил три мяча за сборную Бразилии.
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