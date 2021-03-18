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Диего Форлан возглавил клуб из второго дивизиона Уругвая

Южная Америка
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Диего Форлан возглавил клуб из второго дивизиона Уругвая

Atenas

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Экс-нападающий национальной сборной Уругвая Диего Форлан возглавил "Атенас". 41-летний тренер будет работать в клубе второго уругвайского дивизиона. Трудовой договор Диего рассчитан до 2022 года.

Отметим, что в 2020-м Форлан работал в "Пеньяроле". Уругваец закончил карьеру футболиста в 2018 году, ранее он защищал цвета "Индепендьенте", "МЮ", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера".

Экс-нападающий является обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовым призером Кубка Америки-2004, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА.

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В статье: Диего Форлан
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