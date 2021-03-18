Диего Форлан возглавил клуб из второго дивизиона Уругвая
Бывший форвард на связи
Atenas
Экс-нападающий национальной сборной Уругвая Диего Форлан возглавил "Атенас". 41-летний тренер будет работать в клубе второго уругвайского дивизиона. Трудовой договор Диего рассчитан до 2022 года.
???? Diego Forlán es el nuevo director técnico de Atenas SAD.— Atenas SAD (@AtenasSAD) March 17, 2021
¡Bienvenido, @DiegoForlan7!
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Отметим, что в 2020-м Форлан работал в "Пеньяроле". Уругваец закончил карьеру футболиста в 2018 году, ранее он защищал цвета "Индепендьенте", "МЮ", "Вильярреала", "Атлетико", "Интера".
Экс-нападающий является обладателем Кубка Америки-2011 и бронзовым призером Кубка Америки-2004, победителем Лиги Европы, обладателем Суперкубка УЕФА.
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