Новую игровую форму сборной Аргентины представил Месси и еще двое игроков
Вместе с девушками
Фото: Твіттер Selección Argentina
Национальная сборная Аргентины в соцсетях представила новую игровую форму.
Футболка выполнена "бело-голубыми" полосами. Техническим спонсором команды выступает компания adidas.
В презентации принял участие легендарный футболист "Барселоны" Лионель Месси, игрок "Ювентуса" Пауло Дибала и полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль.
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