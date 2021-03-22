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Новую игровую форму сборной Аргентины представил Месси и еще двое игроков

Южная Америка
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Новую игровую форму сборной Аргентины представил Месси и еще двое игроков

Фото: Твіттер Selección Argentina

Новина українською

Национальная сборная Аргентины в соцсетях представила новую игровую форму.

Футболка выполнена "бело-голубыми" полосами. Техническим спонсором команды выступает компания adidas.

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В презентации принял участие легендарный футболист "Барселоны" Лионель Месси, игрок "Ювентуса" Пауло Дибала и полузащитник "Удинезе" Родриго де Пауль.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Родриго де Пауль Пауло Дибала
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