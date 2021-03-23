В следующий раз будет гнездо. Птица во время матча снесла яйцо на футбольном поле

Курьезный случай произошел в Бразилии в штате Пернамбуко в городе Ресифи на побережье Атлантического океана.

Во время матча Серии Б "Наутико" - "Вера Крус" (3:1), на футбольное поле приземлился птица - кайенская пигалица. Птичка снесла яйцо прямо на поле во время игры.

Главный арбитр решил приостановить поединок. Он взял яйцо и вынес его за пределы футбольного поля. Потом продолжил игру. Видео этого события было опубликовано на YouTube.