В следующий раз будет гнездо. Птица во время матча снесла яйцо на футбольном поле
Матч приостановили
Курьезный случай произошел в Бразилии в штате Пернамбуко в городе Ресифи на побережье Атлантического океана.
Во время матча Серии Б "Наутико" - "Вера Крус" (3:1), на футбольное поле приземлился птица - кайенская пигалица. Птичка снесла яйцо прямо на поле во время игры.
Главный арбитр решил приостановить поединок. Он взял яйцо и вынес его за пределы футбольного поля. Потом продолжил игру. Видео этого события было опубликовано на YouTube.
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