Самая кривая разметка в истории: уругвайский Прогресо насмешил интернет

Матч уругвайского чемпионата между "Прогресо" и "Пеньяролем" прогремел на весь мир, только вряд ли так, как хотелось бы его организаторам.

Сеть заполонили фото разметки на стадионе "Прогресо", которую рабочие наносили за несколько минут до старта матча. Мягко говоря, она неидеальна.

В оправдание уругвайцам можем заметить, что изначальная разметка была смыта непрекращающимся ливнем, и чтоб провести матч, нужно было срочно что-то предпринимать. "Пеньяроль" по итогу адаптировался лучше и выиграл 2:0.