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Самая кривая разметка в истории: уругвайский Прогресо насмешил интернет

Южная Америка
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Самая кривая разметка в истории: уругвайский Прогресо насмешил интернет

Скрин: globo.com

Новина українською

Матч уругвайского чемпионата между "Прогресо" и "Пеньяролем" прогремел на весь мир, только вряд ли так, как хотелось бы его организаторам.

Сеть заполонили фото разметки на стадионе "Прогресо", которую рабочие наносили за несколько минут до старта матча. Мягко говоря, она неидеальна.

Самая кривая разметка в истории: уругвайский Прогресо насмешил интернет - изображение 1

В оправдание уругвайцам можем заметить, что изначальная разметка была смыта непрекращающимся ливнем, и чтоб провести матч, нужно было срочно что-то предпринимать. "Пеньяроль" по итогу адаптировался лучше и выиграл 2:0.

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В статье: курьезы Пеньяроль (Уругвай)
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