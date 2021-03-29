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Экс-защитник Баварии подписал контракт с Гремио

Южная Америка
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Футболист будет играть в клубе до конца 2021-го года

Экс-защитник Баварии подписал контракт с Гремио

Новина українською

Бывший защитник "Баварии" Рафинья подписал контракт с "Гремио", пишется в "твиттере" бразильского клуба.

"Рафинья стал первым подписанием "Гремио" в 2021 году. Контракт с ним был подписан до конца этого года", — сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 35-летнего Рафиньи был "Олимпиакос", который он покинул в феврале. Рафинья защищал цвета "Баварии" в 2011-2019 годах. Всего с немецким клубом он семь раз становился чемпионом Германии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу был триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Гремио
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