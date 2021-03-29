Экс-защитник Баварии подписал контракт с Гремио

Бывший защитник "Баварии" Рафинья подписал контракт с "Гремио", пишется в "твиттере" бразильского клуба.

"Рафинья стал первым подписанием "Гремио" в 2021 году. Контракт с ним был подписан до конца этого года", — сообщает пресс-служба клуба.

#RafinhaNoGrêmio! Como o primeiro #ReforçoTricolor para a temporada 2021, foi assinado o contrato com o atleta multicampeão até o final deste ano.



Leia mais em: https://t.co/maTl3JR4XZ pic.twitter.com/oE2eNQbJvK — Grêmio FBPA (@Gremio) March 29, 2021

Последним клубом 35-летнего Рафиньи был "Олимпиакос", который он покинул в феврале. Рафинья защищал цвета "Баварии" в 2011-2019 годах. Всего с немецким клубом он семь раз становился чемпионом Германии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу был триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.