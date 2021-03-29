Рафинья стал игроком бразильского Гремио

Бразильский фланговый защитник Рафинья (Марсио Рафаэль Феррейра де Соуза), который в свое время поиграл в "Шальке 04", "Дженоа" и "Баварии", с 28 марта стал игроком клуба "Гремио" у себя на родине.

С 35-летним игроком подписан контракт до конца этого года, сообщает клуб.

Рафинья был без игровой практики с февраля, когда ушел из греческого "Олимпиакоса" (находился там с августа 2020-му - 22 матча, 1 ассист).

"Гремио" идет на 6 позиции в бразильской Серии А по итогам 36 поединков.