Карлос Тевес нашел для себя новый чемпионат

Легенда "Бока Хуниорс" и национальной сборной Аргентины 37-летний Карлос Тевес планирует перейти в американскую MLS.

Экс-игрок "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Вест Хэм" имеет действующий контракт с "Бока Хуниорс" (играет там с 2015 года). Он действует до июня 2021, но есть и возможность продления до конца года.

Уже очевидно, Карлос не хочет продления контракта, отмечает ESPN.