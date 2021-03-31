Карлос Тевес нашел для себя новый чемпионат
Теперь - в Северную Америку
Легенда "Бока Хуниорс" и национальной сборной Аргентины 37-летний Карлос Тевес планирует перейти в американскую MLS.
Экс-игрок "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Вест Хэм" имеет действующий контракт с "Бока Хуниорс" (играет там с 2015 года). Он действует до июня 2021, но есть и возможность продления до конца года.
Уже очевидно, Карлос не хочет продления контракта, отмечает ESPN.
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