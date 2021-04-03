Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Полузащитник Сан-Паулу Че Че перейдет в Атлетико Минейро на правах аренды.

Как сообщает источник, новый тренер Сан-Паулу Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.

Речь идет об аренде на один сезон. Сан-Паулу не хочет платить игроку зарплату, которая составляет 75 тысяч евро в месяц.

Важно заметить, что клуб все еще не рассчитался с киевским Динамо за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.

На счету Че Че в 2021 году только три матча, в которых он забил один гол.