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Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Южная Америка
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За футболиста ещё не заплатили Динамо

Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Getty Images

Полузащитник Сан-Паулу Че Че перейдет в Атлетико Минейро на правах аренды.

Как сообщает источник, новый тренер Сан-Паулу Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.

Речь идет об аренде на один сезон. Сан-Паулу не хочет платить игроку зарплату, которая составляет 75 тысяч евро в месяц.

Важно заметить, что клуб все еще не рассчитался с киевским Динамо за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.

На счету Че Че в 2021 году только три матча, в которых он забил один гол.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че
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