Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Полузащитник "Сан-Паулу" Че Че перейдет в "Атлетико Минейро" на правах аренды.

Как сообщает источник, новый тренер клуба Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.

Речь идет об аренде на один сезон. "Сан-Паулу" не хочет платить игроку зарплату, которая составляет 75 тысяч евро в месяц.

Важно заметить, что клуб все еще не рассчитался с киевским "Динамо" за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.

На счету Че Че в 2021 году только три матча, в которых он забил один гол.