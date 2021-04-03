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Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Южная Америка
(1 голосов)

За футболиста ещё не заплатили "Динамо"

Сан-Паулу хочет отдать Че Че в аренду

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Сан-Паулу" Че Че перейдет в "Атлетико Минейро" на правах аренды.

Как сообщает источник, новый тренер клуба Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.

Речь идет об аренде на один сезон. "Сан-Паулу" не хочет платить игроку зарплату, которая составляет 75 тысяч евро в месяц.

Важно заметить, что клуб все еще не рассчитался с киевским "Динамо" за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.

На счету Че Че в 2021 году только три матча, в которых он забил один гол.

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В статье: Атлетико Минейро Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
03.04.2021 в 20:06
Че че они хотят?
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