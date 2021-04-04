Экс-игрок сборной Колумбии Виафара получил тюремный срок

Бывший футболист сборной Колумбии и "Саутгемптона" Джон Виафара приговорен к 11 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков в США.

Колумбиец завершил карьеру в 2015 году, и спустя три года был обвинен в перевозке кокаина в особо крупных размерах. Экс-футболист был в сговоре с преступной группировкой, которая перевозила партии наркотиков на катерах.

Приговор 42-летнему колумбийцу был вынесен в федеральном суде Техаса.. По его делу были предъявлены обвинения еще пятерым фигурантам.

В Европе Виафара выступал за "Портсмут" и "Саутгемптон", а также испанский "Реал Сосьедад". Форвард трижды становился чемпионом Колумбии, он является обладателем Кубка Либертадорес.