Че Че перешел в Атлетико Минейро на правах аренды
До 31 мая 2022 года
Фото: twitter Atletico
Бывший полузащитник киевского "Динамо" Че Че перешел из "Сан-Паулу" в "Атлетико Минейро". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Аренда 28-летнего футболиста рассчитана до 31 мая 2022 года.
"У меня всегда было желание поиграть за "Атлетико Минейро", и я очень счастлив. Мы собираемся двигаться вместе и творить великие дела", - сказал Че Че.
Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Сан-Паулу" хочет отдать Че Че в аренду, так как новый тренер клуба Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.
Напомним, что "Сан-Паулу" все еще не рассчитался с киевским "Динамо" за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.
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