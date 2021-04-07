Че Че перешел в Атлетико Минейро на правах аренды

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Че Че перешел из "Сан-Паулу" в "Атлетико Минейро". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Аренда 28-летнего футболиста рассчитана до 31 мая 2022 года.

"У меня всегда было желание поиграть за "Атлетико Минейро", и я очень счастлив. Мы собираемся двигаться вместе и творить великие дела", - сказал Че Че.

Отметим, что ранее сообщалось о том, что "Сан-Паулу" хочет отдать Че Че в аренду, так как новый тренер клуба Эрнан Креспо не возлагает надежд на 28-летнего хавбека.

Напомним, что "Сан-Паулу" все еще не рассчитался с киевским "Динамо" за трансфер полузащитника. Долг перед украинским клубом составляет 3,2 миллиона евро.