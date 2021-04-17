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Тайсон определился с номером в Интернасьонале. ВИДЕО

Южная Америка
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Бразилец заменил "семерку" на "десятку"

Тайсон определился с номером в Интернасьонале. ВИДЕО

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Вчера, донецкий "Шахтер" попрощался с Тайсоном, а "Интернасьонал" опубликовал ролик приветствия бразильца в команде.

Сегодня вингер в своем инстаграме выставил видео, в котором показано, что Тайсон буде в новом клубе носить футболку с 10-м номером.

"Время собираться и ехать домой. Мой дом – "Интернасьонал", мой дом – "Бейра-Рио". Какой момент, как я этого ждал!

Смешанные чувства, но определенно: радость, что бьет из груди, – огромна. Даже больше – получить подарок от тебя, моего идола, эту футболку с 10-м номером – мой брат, Д’Алессандро. Какая честь и миссия.

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Хочу поблагодарить бога за благословение и каждого из вас – семью, друзей, моего менеджера, фанатов и клуб. Я очень счастлив, мечтаю о большем и обещаю выкладываться каждый день в этом новом цикле", – написал бразилец.

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В статье: Тайсон Интернасьонал (Бразилия)
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