Тайсон определился с номером в Интернасьонале. ВИДЕО
Бразилец заменил "семерку" на "десятку"
Вчера, донецкий "Шахтер" попрощался с Тайсоном, а "Интернасьонал" опубликовал
Сегодня вингер в своем инстаграме выставил видео, в котором показано, что Тайсон буде в новом клубе носить футболку с 10-м номером.
"Время собираться и ехать домой. Мой дом – "Интернасьонал", мой дом – "Бейра-Рио". Какой момент, как я этого ждал!
Смешанные чувства, но определенно: радость, что бьет из груди, – огромна. Даже больше – получить подарок от тебя, моего идола, эту футболку с 10-м номером – мой брат, Д’Алессандро. Какая честь и миссия.
Хочу поблагодарить бога за благословение и каждого из вас – семью, друзей, моего менеджера, фанатов и клуб. Я очень счастлив, мечтаю о большем и обещаю выкладываться каждый день в этом новом цикле", – написал бразилец.
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