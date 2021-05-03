Уничтожил девайс: капитан Ньюэллс Олд Бойз затоптал дрон, запущенный фанатами Росарио Сентраль
Что произошло?
TNT Sports
В начале аргентинского дерби между "Росарио Сентраль" и "Ньэллс Олд Бойз" на поле появился дрон – устройство было запущено в воздух фанатами хозяев. Судья ненадолго остановил встречу, ведь девайс откровенно мешал футболистам продолжать матч.
На дроне был закреплен флаг "Росарио Сентраль". Игрок хозяев сумел поймать "беспилотник" и убрать его за пределы поля, однако капитану "Ньюэллс Олд Бойз" показалось, что этих мер недостаточно – Пабло Перес втоптал устройство в газон.
Here's Pablo Pérez stamping on the Central drone at the start of the game ???? #ClásicoRosarino pic.twitter.com/R0CKSJ1Y6S— Newell's Old Boys - English (@Newells_en) May 3, 2021
Отметим, что "железнодорожники" разгромили "красно-черных" на своей домашней арене со счетом 3:0.
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