Уничтожил девайс: капитан Ньюэллс Олд Бойз затоптал дрон, запущенный фанатами Росарио Сентраль

В начале аргентинского дерби между "Росарио Сентраль" и "Ньэллс Олд Бойз" на поле появился дрон – устройство было запущено в воздух фанатами хозяев. Судья ненадолго остановил встречу, ведь девайс откровенно мешал футболистам продолжать матч.

На дроне был закреплен флаг "Росарио Сентраль". Игрок хозяев сумел поймать "беспилотник" и убрать его за пределы поля, однако капитану "Ньюэллс Олд Бойз" показалось, что этих мер недостаточно – Пабло Перес втоптал устройство в газон.

Here's Pablo Pérez stamping on the Central drone at the start of the game ???? #ClásicoRosarino pic.twitter.com/R0CKSJ1Y6S