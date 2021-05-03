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Уничтожил девайс: капитан Ньюэллс Олд Бойз затоптал дрон, запущенный фанатами Росарио Сентраль

Южная Америка
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Уничтожил девайс: капитан Ньюэллс Олд Бойз затоптал дрон, запущенный фанатами Росарио Сентраль

TNT Sports

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В начале аргентинского дерби между "Росарио Сентраль" и "Ньэллс Олд Бойз" на поле появился дрон – устройство было запущено в воздух фанатами хозяев. Судья ненадолго остановил встречу, ведь девайс откровенно мешал футболистам продолжать матч.

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На дроне был закреплен флаг "Росарио Сентраль". Игрок хозяев сумел поймать "беспилотник" и убрать его за пределы поля, однако капитану "Ньюэллс Олд Бойз" показалось, что этих мер недостаточно – Пабло Перес втоптал устройство в газон.

Отметим, что "железнодорожники" разгромили "красно-черных" на своей домашней арене со счетом 3:0.

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В статье: Ньюэллс Олд Бойз (Аргентина) Росарио Сентраль (Росарио)
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
03.05.2021 в 10:48
Дрон жалко. хорошая игрушка. владельца дрона найдут и впаяют неслабый штраф.
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